«В России был один главный клуб до начала нулевых – «Спартак». Сейчас «Зенит» по подпискам на Sports.ru конкурирует, если не обогнал». Федос о популярности команд

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Амкал Федор Маслов 2Drots Winline Медиалига Фил Воронин Это футбол, брат! Медиафутбол

Федос сравнил популярность медийных и профессиональных команд.

Представители медийных команд, обсуждая перемены в интересе аудитории, обратились к примерам из профессионального футбола. Тема была поднята в связи с тем, что в последние годы «Амкал» начал уступать 2Drots по количеству болельщиков.

Федос (голкипер «Амкала»): «Сравнивая «Амкал» и 2Drots, можно провести параллель с большим футболом. Вспомните конец 90-х и начало нулевых, когда в России был один клуб, главный – «Спартак» Москва.

Понятно, что были локальные болельщики у всех команд: у кого-то больше, у кого-то меньше. Но, по сути, на всю страну, действительно народной командой был «Спартак». Почему? В том числе потому что «Спартак» тогда рекордное количество раз выиграл чемпионат. Не было вообще у «Спартака» никаких конкурентов.

Что случилось спустя 10-15 лет? Если поднять статистику по тегам на Sports.ru, сколько людей подписаны на какие теги, то можно увидеть, что очень мощную конкуренцию, если не обогнал, составляет «Зенит». Они точно рядом.

Раньше ты в условном Владивостоке мог спросить, за какую команду вы болеете? Если это не местная команда, то тебе ответят «Спартак». Сейчас с большой долей вероятности...»

Фил Воронин (популярный комик и защитник «Амкала»): «Я в 2002 году начал в Белгороде болеть за ЦСКА. Все одноклассники: «Ты что, ########? Какой ЦСКА?» Сейчас «Локомотив» чемпион, за «Спартак» у меня отец болеет. Какой ЦСКА? Потом через 3 года ЦСКА выигрывает Кубок УЕФА, смотрю, половина класса уже болеет за ЦСКА.

Понятно, что в нулевых ЦСКА собирал не как «Спартак», но это было противостояние, которое очень сильно уравнялось за счет спортивных результатов, классных игроков, которых привозили со всего мира, которых любили: Вагнер Лав, Жо...»

Федос: «Поэтому я привожу в пример именно серию «Спартака», серию «Зенита». Плюс есть какая-то история. Здесь нельзя сравнивать одну победу «Родины Медиа» с 2D и «Амкалом». Искренне говоря, 2D и «Амкал» – это две команды, которые стоят особняком, это две команды с огромной историей, которые существовали задолго до МФЛ».

На Sports.ru на тег «Зенита» подписаны 256 284 человек, а на тег «Спартака» – 185 001.

Какой футбольный клуб самый популярный в мире? В топе по странам – «Барса» и «МЮ», первый в России – «Спартак»

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28 комментариев

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Mihei4
Какой, оказывается, важный писькомер этот ваш тег!
+17
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+16
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bedLaM
Ответ Roman Bolshevik
Просто спартачи думают, что за Спартак начинали болеть из-за красивой игры, духа, ромбика или чего-то там ещё. 7 из 10 начинают болеть тупо за того, кто побеждает. Спартак был гегемоном 90-х, вот оттуда всё и взялось. Ещё и прозвище себе придумали "народная команда". Зенит в 10-х. С такими результатами Спартак скоро будет биться не то что за первое место по популярности с Зенитом, а за 3-5 с кем-нибудь
ну вообще то прозвище "народная команда" придумали задолго до гегемонии 90ых
+7
-1
+6
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Павел Ермаков
Глупая тема про популярность.Мне не добавит здоровья или ещё чего популярность моего любимого Спартака или не популярность.Мне не испортит настроения политический проект под названием зенит.Пусть живут и клеют титулы.Все всё видят,как и за счет чего.Нам с вами от этого прибавку к пенсии не начислят.Учитесь болеть за своих,а не против кого-то.Здоровья вам всем!
+7
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+5
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ygcn5c2ty9
у кого подписок больше, тот и прав
золотая классика, вы не знали?
+4
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sled
Ответ Roman Bolshevik
Просто спартачи думают, что за Спартак начинали болеть из-за красивой игры, духа, ромбика или чего-то там ещё. 7 из 10 начинают болеть тупо за того, кто побеждает. Спартак был гегемоном 90-х, вот оттуда всё и взялось. Ещё и прозвище себе придумали "народная команда". Зенит в 10-х. С такими результатами Спартак скоро будет биться не то что за первое место по популярности с Зенитом, а за 3-5 с кем-нибудь
Массовое фанатское боление у Спартака началось как раз в тот момент, когда Спартак попал в первую лигу на сезон. Когда же Зенит туда выпал, на него перестали ходить.
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Василиус
Ответ Vatikan
В России нет ещё пока команды лучше Спартака!
Да практически любая лучше. Даже пердивные Акроны)
+3
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Bartez1986
Ответ Mihei4
Какой, оказывается, важный писькомер этот ваш тег!
можно сделать тег "инстасамка". Тогда она станет самым популярным клубом страны
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Vatikan
Ответ Celsius
Ясное дело, в области оптового распространения кокаина - вы несомненно лучшие!
Спасибо за высокую оценку!
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Celsius
Ответ Vatikan
В России нет ещё пока команды лучше Спартака!
Ясное дело, в области оптового распространения кокаина - вы несомненно лучшие!
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SCR
Ответ Александр Жердин
Уже писал, но повторю : Мне глубоко фиолетово, сколько болельщиков у других клубов, когда я по итогам сезона вижу Зенит - чемпионом.
Прочитал, написал, знаки препинания выставил красиво. И фиолетово ... ну кто ты после этого ).
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Павел Ермаков
Глупая тема про популярность.Мне не добавит здоровья или ещё чего популярность моего любимого Спартака или не популярность.Мне не испортит настроения политический проект под названием зенит.Пусть живут и клеют титулы.Все всё видят,как и за счет чего.Нам с вами от этого прибавку к пенсии не начислят.Учитесь болеть за своих,а не против кого-то.Здоровья вам всем!
Согласен с тобой на 200%. Зенит,это искуственно созданная, раздутая до безобразие субстанция, которая в скором времени кажется в лету,так же как и ,,Анжи,,.Не понятно почему газовики так пыжатся,стремясь везде ставить своих на первое место,в различных левых рейтингах?Ну никогда им не быть популярнее Спартака,просто жаль Миллера и к°.
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AMORR 987
Ответ Павел Ермаков
Глупая тема про популярность.Мне не добавит здоровья или ещё чего популярность моего любимого Спартака или не популярность.Мне не испортит настроения политический проект под названием зенит.Пусть живут и клеют титулы.Все всё видят,как и за счет чего.Нам с вами от этого прибавку к пенсии не начислят.Учитесь болеть за своих,а не против кого-то.Здоровья вам всем!
Звучит смешно когда большинство клубов Рпл государственные.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Mihei4
Какой, оказывается, важный писькомер этот ваш тег!
это вообще не о чём.Какой зенит? Какой тег?
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Oleg Olegov
А я в 2002 году начал болеть за ЦСКА. Все одноклассники: «Ты что, ########? Какой ЦСКА? Пойдём лучше плюхи покурим!»
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Alikart
А кто эти непонятные персонажи???
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AF007
https://www.sports.ru/football/club/

Подписки на спорце не имеют ничего общего с реальностью. Реал по ним типа позади всех, кого можно (смех Бубнова), ЦСКА впереди Спартака (смех Бубнова x2)
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bedLaM
это ответ на сегодняшнее исследование спортс.ру?
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Петр Иванов
В жизни бы не узнал о существовании всяких Федоров, если бы их не постили на спортсе с тэгом РПЛ
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Сергей48
Популярность напрямую связана с успешностью
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