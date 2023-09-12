«В России был один главный клуб до начала нулевых – «Спартак». Сейчас «Зенит» по подпискам на Sports.ru конкурирует, если не обогнал». Федос о популярности команд

Федос сравнил популярность медийных и профессиональных команд.

Представители медийных команд, обсуждая перемены в интересе аудитории, обратились к примерам из профессионального футбола. Тема была поднята в связи с тем, что в последние годы « » начал уступать 2Drots по количеству болельщиков.

Федос (голкипер «Амкала»): «Сравнивая «Амкал» и 2Drots, можно провести параллель с большим футболом. Вспомните конец 90-х и начало нулевых, когда в России был один клуб, главный – «Спартак» Москва.

Понятно, что были локальные болельщики у всех команд: у кого-то больше, у кого-то меньше. Но, по сути, на всю страну, действительно народной командой был «Спартак». Почему? В том числе потому что «Спартак» тогда рекордное количество раз выиграл чемпионат. Не было вообще у « » никаких конкурентов.

Что случилось спустя 10-15 лет? Если поднять статистику по тегам на Sports.ru, сколько людей подписаны на какие теги, то можно увидеть, что очень мощную конкуренцию, если не обогнал, составляет «Зенит». Они точно рядом.

Раньше ты в условном Владивостоке мог спросить, за какую команду вы болеете? Если это не местная команда, то тебе ответят «Спартак». Сейчас с большой долей вероятности...»

(популярный комик и защитник «Амкала»): «Я в 2002 году начал в Белгороде болеть за ЦСКА. Все одноклассники: «Ты что, ########? Какой ЦСКА?» Сейчас « » чемпион, за «Спартак» у меня отец болеет. Какой ЦСКА? Потом через 3 года ЦСКА выигрывает Кубок УЕФА, смотрю, половина класса уже болеет за ЦСКА.

Понятно, что в нулевых ЦСКА собирал не как «Спартак», но это было противостояние, которое очень сильно уравнялось за счет спортивных результатов, классных игроков, которых привозили со всего мира, которых любили: Вагнер Лав, Жо...»

Федос: «Поэтому я привожу в пример именно серию «Спартака», серию «Зенита». Плюс есть какая-то история. Здесь нельзя сравнивать одну победу «Родины Медиа» с 2D и «Амкалом». Искренне говоря, 2D и «Амкал» – это две команды, которые стоят особняком, это две команды с огромной историей, которые существовали задолго до МФЛ».

На Sports.ru на тег « » подписаны 256 284 человек, а на тег «Спартака» – 185 001.

Какой футбольный клуб самый популярный в мире? В топе по странам – «Барса» и «МЮ», первый в России – «Спартак»