Аршавин о работе тренером в Медиалиге: «Я к ней вообще не хочу иметь никакого отношения»
Андрей Аршавин высказался о возможности поработать тренером в Winline Медиалиге.
«Что касается тренерской карьеры, то посмотрим. Дайте сначала доучиться. Будем смотреть по ситуации.
«Чисто Питер» не рассматриваю, там Владислав Николаевич [Радимов] вцепился в это место.
Я к Медиалиге вообще не хочу иметь никакого отношения», – сказал бывший хавбек «Зенита» и сборной России.
Любой адекватный человек немного Аршавин!)