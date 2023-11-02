Аршавин о работе тренером в Медиалиге: «Я к ней вообще не хочу иметь никакого отношения»

Теги Владислав Радимов Андрей Аршавин Р-Спорт Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Андрей Аршавин высказался о возможности поработать тренером в Winline Медиалиге.

«Что касается тренерской карьеры, то посмотрим. Дайте сначала доучиться. Будем смотреть по ситуации.

«Чисто Питер» не рассматриваю, там Владислав Николаевич [Радимов] вцепился в это место.

Я к Медиалиге вообще не хочу иметь никакого отношения», – сказал бывший хавбек «Зенита» и сборной России.

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8 комментариев

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JENNINGS
Браво, Андрей!
Любой адекватный человек немного Аршавин!)
+27
-2
+25
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Смари Муха
Верное решение.👏
+11
0
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Алексей Иванов
у Абаскаля появился соратник
+7
0
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kastetyshka
И правильно
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Паша
Аршавин всегда здраво мыслил
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ТТД Бубнова
Презик этой медиалиги будет комментировать или ожидаемо язык засунет в одно место?
0
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Demedieu
я тоже не хочу, но спортс активно втягивает в нее каждый день публикуя новости о ней
0
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