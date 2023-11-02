Аршавин о работе тренером в Медиалиге: «Я к ней вообще не хочу иметь никакого отношения»

Андрей Аршавин высказался о возможности поработать тренером в Winline Медиалиге.

«Что касается тренерской карьеры, то посмотрим. Дайте сначала доучиться. Будем смотреть по ситуации.

« » не рассматриваю, там Владислав Николаевич [Радимов] вцепился в это место.

Я к вообще не хочу иметь никакого отношения», – сказал бывший хавбек «Зенита» и сборной России.