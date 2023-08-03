Игорь Акинфеев: «Когда меня зовут встретиться с юношеской командой, я говорю: «Ребят, давайте в ресторане, я не хочу в футбол играть»

Игорь Акинфеев рассказал об отношении к медиафутболу.

– Как ты относишься к медиафутболу?

– Это футбол все-таки. Там медиа, наверное, сверху всей истории. Когда гол забивают, все бегают, орут, кувыркаются, падают, на искусственном поле на коленях [катятся] в дорогом костюме. Тут, наверное, медийка какая-то идет.

Но плюс-минус мы сейчас подошли к тому, что там играет 40% бывших футболистов, если не больше.

Поэтому медийность остается вокруг поля. Я смотрю, раньше по мячу через раз попадали, а сейчас уже более осмысленная идет игра. Там хорошие голы, моменты.

– Ты заметил, что если у футболистов выбор между Первой лига и , они идут в Медиалигу?

– Если в ФНЛ тренироваться надо каждый день, здесь, насколько я знаю, я с Жорой Джикией (капитан «Спаратка», основатель медиафутбольной команды «Бей Беги», – прим. Sports) общался, когда «Бей Беги» они создавали, они всего три раза в неделю тренируются. Плюс игра.

Это, вроде, футбол, но это все равно игра. По графику это совершенно легче. Я могу понять почему, если кто-то заканчивает, идет в медиафутбол.

– А если тебе предложат?

– Не, ну я не пойду? Какой медиафутбол? У меня футбола вот так (показывает на горло). 50 лет в футболе уже.

Когда меня зовут встретиться юношеской командой, я говорю: «Ребят, давайте встретимся в ресторане, я не хочу в футбол играть. Мне этот мяч уже реально надоел», – рассказал капитан