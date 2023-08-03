Игорь Акинфеев: «Когда меня зовут встретиться с юношеской командой, я говорю: «Ребят, давайте в ресторане, я не хочу в футбол играть»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Winline Медиалига Медиафутбол

Игорь Акинфеев рассказал об отношении к медиафутболу.

– Как ты относишься к медиафутболу?

– Это футбол все-таки. Там медиа, наверное, сверху всей истории. Когда гол забивают, все бегают, орут, кувыркаются, падают, на искусственном поле на коленях [катятся] в дорогом костюме. Тут, наверное, медийка какая-то идет. 

Но плюс-минус мы сейчас подошли к тому, что там играет 40% бывших футболистов, если не больше.

Поэтому медийность остается вокруг поля. Я смотрю, раньше по мячу через раз попадали, а сейчас уже более осмысленная идет игра. Там хорошие голы, моменты. 

– Ты заметил, что если у футболистов выбор между Первой лига и Медиалигой, они идут в Медиалигу?

– Если в ФНЛ тренироваться надо каждый день, здесь, насколько я знаю, я с Жорой Джикией (капитан «Спаратка», основатель медиафутбольной команды «Бей Беги», – прим. Sports) общался, когда «Бей Беги» они создавали, они всего три раза в неделю тренируются. Плюс игра.

Это, вроде, футбол, но это все равно игра. По графику это совершенно легче. Я могу понять почему, если кто-то заканчивает, идет в медиафутбол. 

– А если тебе предложат?

– Не, ну я не пойду? Какой медиафутбол? У меня футбола вот так (показывает на горло). 50 лет в футболе уже.

Когда меня зовут встретиться юношеской командой, я говорю: «Ребят, давайте встретимся в ресторане, я не хочу в футбол играть. Мне этот мяч уже реально надоел», – рассказал капитан ЦСКА

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22 комментария

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Человек действительно устал))
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Уважуха Игорю
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Игорян после стольких лет с Игнашевичем и братьями уже дединсайдом давно стал
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Ответ Женёк Смольянов
С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2005). Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Самый «преданный» футболист среди действующих игроков топ-10 лиг Европы[6][7]. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина[8]. Возглавляет клуб Льва Яшина[9] и входит в клуб Игоря Нетто. Занял 15-е место в списке лучших вратарей 2001—2011 годов За полминуты загуглил
11 лет, 43 матча, 85 голов!Европейский рекорд!)) гугл 7 секунд.))
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Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
в пельменной его узнают.)
Ну он бороду натянет, шапку вязаную, очки в роговой оправе. Родная мать не признает!
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Ответ Доктор Верховцев
Откель ты знаешь, куда Игорёк ходит? Может он по пельменным шастает?
в пельменной его узнают.)
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Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Юношам не по карману рестораны, в которые ходит Игорь. )
Откель ты знаешь, куда Игорёк ходит? Может он по пельменным шастает?
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Ответ Karel
Акинфеев ЗМС - как минимум трижды. Нет, даже четырежды - за Суперкубок ЗМС тоже присваивается, Канчельскису за это достижение присвоили. Бурлак Акинфеев.Тянет лямку уж 20 лет,и ведь не бросишь, некому в артели ее подхватить. Как про Акинфеева новость увижу - сразу картину Репина Бурлаки на Волге вспоминаю. 11 бурлаков канат тянут. Обрыдло всё им, свет не мил - а надо. Кормильцы. Я даже знаю, на кого из них Акинфеев похож. Всегда его разглядываю, и каждый раз разное выражение лица.
За Кубок УЕФА и всё. В основном ЗМС это достижения на международных соревнованиях. Какой ещё Суперкубок? ЦСКА проиграл Ливеру.
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Ответ Женёк Смольянов
С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2005). Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Самый «преданный» футболист среди действующих игроков топ-10 лиг Европы[6][7]. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина[8]. Возглавляет клуб Льва Яшина[9] и входит в клуб Игоря Нетто. Занял 15-е место в списке лучших вратарей 2001—2011 годов За полминуты загуглил
Сеичас Игорю 37 лет, и мне кажется, Он действительно уже устал от футбола. Правда по привычке хочет вытащить ЦСКА как можно выше, но с таким руководством(которое не может разродиться трасфером хотя-бы на 10мл. из Южной Америки, при этом покупают днарей),вобщем сейчас для ЦСКА 3-е место будет классным результатом
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Ответ Karel
Акинфеев ЗМС - как минимум трижды. Нет, даже четырежды - за Суперкубок ЗМС тоже присваивается, Канчельскису за это достижение присвоили. Бурлак Акинфеев.Тянет лямку уж 20 лет,и ведь не бросишь, некому в артели ее подхватить. Как про Акинфеева новость увижу - сразу картину Репина Бурлаки на Волге вспоминаю. 11 бурлаков канат тянут. Обрыдло всё им, свет не мил - а надо. Кормильцы. Я даже знаю, на кого из них Акинфеев похож. Всегда его разглядываю, и каждый раз разное выражение лица.
Хорош бурлаков героизировать. Ты б за их з/п тоже пошёл баржи таскать. Они за сезон денег собирали на всю семью до следующего года. Кто не бухал — нормально жили. А из тех, кто потолковее, капитаны барж получались, так как они русла рек наизусть помнили.
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Ответ Женёк Смольянов
С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2005). Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Самый «преданный» футболист среди действующих игроков топ-10 лиг Европы[6][7]. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина[8]. Возглавляет клуб Льва Яшина[9] и входит в клуб Игоря Нетто. Занял 15-е место в списке лучших вратарей 2001—2011 годов За полминуты загуглил
Акинфеев ЗМС - как минимум трижды. Нет, даже четырежды - за Суперкубок ЗМС тоже присваивается, Канчельскису за это достижение присвоили.

Бурлак Акинфеев.Тянет лямку уж 20 лет,и ведь не бросишь, некому в артели ее подхватить.

Как про Акинфеева новость увижу - сразу картину Репина Бурлаки на Волге вспоминаю. 11 бурлаков канат тянут.
Обрыдло всё им, свет не мил - а надо. Кормильцы.

Я даже знаю, на кого из них Акинфеев похож. Всегда его разглядываю, и каждый раз разное выражение лица.
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Ответ Аморалинни
Игорян после стольких лет с Игнашевичем и братьями уже дединсайдом давно стал
Чем? Дед Инсайдом?! Внутренним дедом?
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Ответ ZA.RMA
Человек действительно устал))
Уже лет пять как)
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Думаю это единственный человек из «стана врага» которого я уважал и уважаю! Не смотря на ситуацию с Велитоном( где я кстати до сих пор не понимаю за что его наказали и Игорь так злился) он настоящий профессионал и мастер своего дела!!! Уважуха от меня, да и думаю от всех адекватных болел!!!
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Походу этот сезон последним в карьере будет
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«...я говорю: «Ребят, давайте встретимся...»

Не «ребят», а «ребята»!!! РЕБЯТА! Именительный падеж,
множественное число!!! КТО? — РЕБЯТА!
«РЕБЯТ» — родительный падеж, множественное число!!! КОГО? — РЕБЯТ!!!

Какой идиот первым стал так писать?! Кипящей смолы — ему на голову! Что за массовое помешательство на «как слышу, так пишу»?!
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Мне тоже ресторан больше нравится.)
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Юношам не по карману рестораны, в которые ходит Игорь. )
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С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2005). Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

Самый «преданный» футболист среди действующих игроков топ-10 лиг Европы[6][7].

Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина[8]. Возглавляет клуб Льва Яшина[9] и входит в клуб Игоря Нетто. Занял 15-е место в списке лучших вратарей 2001—2011 годов
За полминуты загуглил
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Приоритеты понятны
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