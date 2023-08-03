Игорь Акинфеев: «Когда меня зовут встретиться с юношеской командой, я говорю: «Ребят, давайте в ресторане, я не хочу в футбол играть»
Игорь Акинфеев рассказал об отношении к медиафутболу.
– Как ты относишься к медиафутболу?
– Это футбол все-таки. Там медиа, наверное, сверху всей истории. Когда гол забивают, все бегают, орут, кувыркаются, падают, на искусственном поле на коленях [катятся] в дорогом костюме. Тут, наверное, медийка какая-то идет.
Но плюс-минус мы сейчас подошли к тому, что там играет 40% бывших футболистов, если не больше.
Поэтому медийность остается вокруг поля. Я смотрю, раньше по мячу через раз попадали, а сейчас уже более осмысленная идет игра. Там хорошие голы, моменты.
– Ты заметил, что если у футболистов выбор между Первой лига и Медиалигой, они идут в Медиалигу?
– Если в ФНЛ тренироваться надо каждый день, здесь, насколько я знаю, я с Жорой Джикией (капитан «Спаратка», основатель медиафутбольной команды «Бей Беги», – прим. Sports) общался, когда «Бей Беги» они создавали, они всего три раза в неделю тренируются. Плюс игра.
Это, вроде, футбол, но это все равно игра. По графику это совершенно легче. Я могу понять почему, если кто-то заканчивает, идет в медиафутбол.
– А если тебе предложат?
– Не, ну я не пойду? Какой медиафутбол? У меня футбола вот так (показывает на горло). 50 лет в футболе уже.
Когда меня зовут встретиться юношеской командой, я говорю: «Ребят, давайте встретимся в ресторане, я не хочу в футбол играть. Мне этот мяч уже реально надоел», – рассказал капитан ЦСКА
Бурлак Акинфеев.Тянет лямку уж 20 лет,и ведь не бросишь, некому в артели ее подхватить.
Как про Акинфеева новость увижу - сразу картину Репина Бурлаки на Волге вспоминаю. 11 бурлаков канат тянут.
Обрыдло всё им, свет не мил - а надо. Кормильцы.
Я даже знаю, на кого из них Акинфеев похож. Всегда его разглядываю, и каждый раз разное выражение лица.
Не «ребят», а «ребята»!!! РЕБЯТА! Именительный падеж,
множественное число!!! КТО? — РЕБЯТА!
«РЕБЯТ» — родительный падеж, множественное число!!! КОГО? — РЕБЯТ!!!
Какой идиот первым стал так писать?! Кипящей смолы — ему на голову! Что за массовое помешательство на «как слышу, так пишу»?!
Самый «преданный» футболист среди действующих игроков топ-10 лиг Европы[6][7].
Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина[8]. Возглавляет клуб Льва Яшина[9] и входит в клуб Игоря Нетто. Занял 15-е место в списке лучших вратарей 2001—2011 годов
За полминуты загуглил