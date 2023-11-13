«Даже за 1 млн не пойду. Ваша банда-сообщество меня бесит». Аршавин о медиафутболе

Теги Андрей Аршавин деньги Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Аршавин не хочет связывать себя с медиафутболом.

«Сколько надо заплатить, чтобы я сыграл в Медиалиге? Ну, я подумал, что вы можете миллион дать. Но, честно, я даже за миллион не пойду. Вы меня что-то бесите, ваша банда-сообщество.

Вам нужен один антипод. Для меня это не про футбол. Даже блогеров не осталось.

Я рад, что все еще смотрят. Я просто не хочу к этому отношения иметь», – сказал бывший хавбек «Зенита» и сборной России.

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26 комментариев

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Карина Кулина
адекватно
+74
-1
+73
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Хороший Мальчик
Мое почтение
+60
-1
+59
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1. FC Köln
Приятно такое читать, тем более от одного из самых любимых футболистов)
+50
0
+50
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Назар Игорь
Андрюха как всегда прямолинеен, для него нет авторитетов. Банда - конечно несколько преувеличил, так, мелкое сборище блогеров и бомонда, бесятся с жиру. Но самомнение и гонор зашкаливают.
+34
-2
+32
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jdrk
Шава нереально адекватен! 🤘🏻🔥
+17
0
+17
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drow elf
Нормуль припечатал.
+14
0
+14
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Любезный Коссутий
база.
это говно уже ####### всех.
+13
0
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Трент Резнор
Озвучил общее мнение. 👍
+15
-2
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Максим Столбов
#МыЕстьАршавин
+6
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Циник Петербургский
Шава - красавчег! )))
+5
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Контрольный выстрел
1-2 года еще этому цирку. Во всяком случае с пиаром. Только не совсем адекватные могут за этим следить.
+5
0
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JENNINGS
Браво, Андрей!👏👏👏
+3
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Spaten
Красавчик
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Owen_the_Simple
Только так и надо
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f0rmoceft
Солидарен, шляпа какая-то. Имхо
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Евгений Кислицын
уважуха
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bostonKG
Каждому своё
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utsh44psmr
🫂
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Tydeus
Посмотрел ролик с вопросом. Бегает за Аршавином с телефоном, тот ему ещё мягко и корректно отвечает
0
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Wiley Fox
Мало предложили этому еврею

И не в долларах или евро
+4
-4
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malder_1984
вопрос цены) мало дали
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
А за два?
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waleri
Ответ Назар Игорь
Андрюха как всегда прямолинеен, для него нет авторитетов. Банда - конечно несколько преувеличил, так, мелкое сборище блогеров и бомонда, бесятся с жиру. Но самомнение и гонор зашкаливают.
Под таким финансовым душем у любого самооценка взлетит в космос.
+1
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