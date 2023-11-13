Андрей Аршавин не хочет связывать себя с медиафутболом.

«Сколько надо заплатить, чтобы я сыграл в Медиалиге? Ну, я подумал, что вы можете миллион дать. Но, честно, я даже за миллион не пойду. Вы меня что-то бесите, ваша банда-сообщество.

Вам нужен один антипод. Для меня это не про футбол. Даже блогеров не осталось.

Я рад, что все еще смотрят. Я просто не хочу к этому отношения иметь», – сказал бывший хавбек «Зенита» и сборной России.