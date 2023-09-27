«Дзюба как капризный ребенок. Его слова о Семаке – как «тренеришка» про Эмери». Мор о форварде «Локо»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Эдуард Мор Унаи Эмери Футбол

Эдуард Мор высказался об отношении Артема Дзюбы к Сергею Семаку.

«Локомотив» победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?»

– Еще до игры я сказал, что если «Зенит» победит, мы от Артема ничего не услышим и мы его не увидим. Если «Локомотив» очки отберет, то на этом фоне Дзюба должен будет как-то себя проявить и что-то сделать. Так оно и произошло.

Он как капризный ребенок, который хотел всем что-то показать на фоне победы команды. Это примерно одно и то же, что фраза «тренеришка» про Эмери. Все в духе Артема. Семак на это никак не реагирует и правильно делает.

– Должен ли «Локомотив» контролировать Дзюбу в этом плане? Или это идет на пользу клубу, потому что про них говорят?

– Клубу от этого однозначно пользы нет.

Единственное, Дзюбе не так долго осталось играть, и если после футбола он собирается заниматься чем-то в медиапространстве, то Артем на верном пути. И подписчики будут, и резонанс.

В «Локомотиве» хотели бы, чтобы ничего этого не было, но когда ты берешь Дзюбу, то понимаешь, что этого очень сложно избежать.

Если сейчас клубу ставить вопрос категорически «или – или», то может быть еще хуже, Артем может обидеться. Из двух зол «Локомотив» выбирает меньшее и никак не реагирует. Но, безусловно, нравиться им это никак не может, – сказал экс-игрок «Спартака».

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16 комментариев

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Сергей48
Не в бровь, а в глаз сказал👍
+13
-3
+10
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Aleksey Yashin
И Манчини у Дзюбы вообще не тренер
И Карпин у него виноват во всём
Один Артёмка молодец
+7
-2
+5
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dukenukem
Дзюба? А кто?
+4
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TFP_Sports
Как же прибавил Эдик, помню первые появления Мора по тв его невозможно было слушать
+6
-3
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Murtynya
а ты кто тогда, игрочишка
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Алексей Петров
Дзюба всех в страхе держит, не завидую тренеру Локо)))))
+3
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ЗЕНИТ65
Ответ Wiley Fox
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А кем Дзюба был до Семака? Фуфлом. Впрочем им и остался.
+7
-4
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a2wai
Как показало шоу на Ютубе, Дзюба это не переросший пубертат подросток. Поэтому такая реакция и не удивительна.
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Владислав Бондарчук
Одно поздравить Семака! С клеймом от дзюбы можно много чего добиться. Как минимум победы в лиге Европы :)
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Газонокосильщик Хави
Знатно дюба стрелки перевёл. Вск обсуждают не то, что он сдал и стал как кал играть. А то, что это ребёнок в теле кобылы
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Ru Ru
Дзюба-чёрт с деньгами.
Это все что я хотел сказать.
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igls54
Дзюба - высокорослый великовозрастный обиженный... и далее по Слуцкому
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Нурбол Жумаскалиев
а обсуждать реплики дзюбы это кем надо быть? взрослым состоявшимся человеком?
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