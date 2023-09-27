«Дзюба как капризный ребенок. Его слова о Семаке – как «тренеришка» про Эмери». Мор о форварде «Локо»

Эдуард Мор высказался об отношении Артема Дзюбы к Сергею Семаку.

«Локомотив» победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?»

– Еще до игры я сказал, что если «Зенит» победит, мы от Артема ничего не услышим и мы его не увидим. Если «Локомотив» очки отберет, то на этом фоне Дзюба должен будет как-то себя проявить и что-то сделать. Так оно и произошло.

Он как капризный ребенок, который хотел всем что-то показать на фоне победы команды. Это примерно одно и то же, что фраза «тренеришка» про Эмери. Все в духе Артема. Семак на это никак не реагирует и правильно делает.

– Должен ли «Локомотив» контролировать Дзюбу в этом плане? Или это идет на пользу клубу, потому что про них говорят?

– Клубу от этого однозначно пользы нет.

Единственное, Дзюбе не так долго осталось играть, и если после футбола он собирается заниматься чем-то в медиапространстве, то Артем на верном пути. И подписчики будут, и резонанс.

В «Локомотиве» хотели бы, чтобы ничего этого не было, но когда ты берешь Дзюбу, то понимаешь, что этого очень сложно избежать.

Если сейчас клубу ставить вопрос категорически «или – или», то может быть еще хуже, Артем может обидеться. Из двух зол «Локомотив» выбирает меньшее и никак не реагирует. Но, безусловно, нравиться им это никак не может, – сказал экс-игрок «Спартака».

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