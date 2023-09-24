Дзюба о примирении с Семаком: «А кто это?»
Артем Дзюба спросил, кто такой Сергей Семак, после победы над «Зенитом».
– Я счастлив!
– И все?
– Да!
– Ну вы ожидали, что так будет? «Локомотиву» никаких шансов не давали.
– Просто плохо у нас в футболе разбираются.
– А с Семаком вы в итоге помирились?
– А кто это? – сказал, проходя мимо журналистов, бывший форвард «Зенита», сейчас выступающий за «Локомотив».
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Вообще-то именно при Сергее Артём раскрылся по максимуму. Дзюба действительно обладает ужасным характером.
Это — тот, кто позволил тебе понять, какого это — поднимать кубок над головой, быть лучшим бомбардиром лиги в составе многократного чемпиона и быть этим самым многократным чемпионом.
Это — тот, кого нещадно критиковали на Дзюбабол, в том числе в ЛЧ, а он всё равно ставил тебя в состав, невзирая на давление со стороны.
Это — интеллигент и большой человек. А ты — клоун с мозгами обиженки-подростка 🤡
Все твои обиды, просто от того, что Соболев игрок Спартака и порой для победы своей команды пытается использовать не самые благородные методы.
Я не про отдельный матч, я в целом, что Семак ушел от Дзюбацентричности и всё равно остался на плаву.
Соглашусь)
Но дзюба зачастую перевешивает
Мне сложно понять для чего этот важный, полезный в прошлом для Зенита игрок дает такие комменты.
P.s Соболев-хозяин фк Газпром
Весной, после того, как он «не увидел» Семака, благодарность никуда не делась, но разочарование пришло.
Теперь же хочется отмены фанайди хотя бы ради того, чтобы этот персонаж вернулся ещё раз на Газпром Арену, когда оттуда исчезнут плюшевые фанаты с барабанами