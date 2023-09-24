Артем Дзюба спросил, кто такой Сергей Семак, после победы над «Зенитом».

– Я счастлив!

– И все?

– Да!

– Ну вы ожидали, что так будет? «Локомотиву» никаких шансов не давали.

– Просто плохо у нас в футболе разбираются.

– А с вы в итоге помирились?

– А кто это? – сказал, проходя мимо журналистов, бывший форвард «Зенита», сейчас выступающий за « ».

Дзюба против «Зенита»: не пожал руку Семаку, Малком и Клаудиньо высмеяли слова про Рио-де-Жанейро

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS