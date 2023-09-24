Дзюба о примирении с Семаком: «А кто это?»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба спросил, кто такой Сергей Семак, после победы над «Зенитом».

– Я счастлив!

– И все?

– Да!

– Ну вы ожидали, что так будет? «Локомотиву» никаких шансов не давали.

– Просто плохо у нас в футболе разбираются.

– А с Семаком вы в итоге помирились?

– А кто это? – сказал, проходя мимо журналистов, бывший форвард «Зенита», сейчас выступающий за «Локомотив».

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215 комментариев

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Vićtor Diaź
Более тупого и мерзкого персонажа представить сложно
+732
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Vićtor Diaź
Дзюба 🤡🤡🤡
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Дмитрий Махаев
ну всё, теперь сто интервью будет на неделе
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Фарид Харисов
Что ему сделал Семак кроме того, что не продлил контракт с ним и научился побеждать без него?

Вообще-то именно при Сергее Артём раскрылся по максимуму. Дзюба действительно обладает ужасным характером.
+164
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Элдор ШоуУродов
Это — тот, благодаря кому ты был одним из лучших игроков нашего первенства водокачки, даже в те моменты, когда у тебя откровенно не шла игра, а болельщики травили тебя и требовали избавиться. Ну, и слали в известном направлении по сто раз за сезон.
Это — тот, кто позволил тебе понять, какого это — поднимать кубок над головой, быть лучшим бомбардиром лиги в составе многократного чемпиона и быть этим самым многократным чемпионом.
Это — тот, кого нещадно критиковали на Дзюбабол, в том числе в ЛЧ, а он всё равно ставил тебя в состав, невзирая на давление со стороны.
Это — интеллигент и большой человек. А ты — клоун с мозгами обиженки-подростка 🤡
+143
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Комплексы Провинциала
не, ну не педераст ли?
+108
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freeman123
Ответ Vićtor Diaź
Более тупого и мерзкого персонажа представить сложно
Почему же, Соболев к примеру
+243
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Peter Parker
Ответ freeman123
Почему же, Соболев к примеру
Чем? Соболев публично неоднократно попадался на изменах жене? Может быть у Соболева были конфликтами с болельщиками всех предыдущих команд? Может Соболев дает кучу неуместных интервью? Или ругается с бывшими тренерами, журналистами и комментаторами?
Все твои обиды, просто от того, что Соболев игрок Спартака и порой для победы своей команды пытается использовать не самые благородные методы.
+81
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Циник Петербургский
Вот уж кто никогда не повзрослеет ))
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Фарид Харисов
Ответ Мексиканская песня
Комментарий скрыт
Ну, чемпионство без Дзюбы взяли ведь.

Я не про отдельный матч, я в целом, что Семак ушел от Дзюбацентричности и всё равно остался на плаву.
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Алексей Ненахов
Ответ freeman123
Почему же, Соболев к примеру
Что сразу Соболев ? И где пример его высказывания против тренеров ?
+52
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Roman Dementiev
какой клоун, боже
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Juriy_FCZ
Бедненький, обиделся, что стадион освистывал
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Vićtor Diaź
Ответ freeman123
Почему же, Соболев к примеру
Два сапога - пара
Соглашусь)
Но дзюба зачастую перевешивает
+72
-42
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Александр Жердин
Ну теперь рукаблуда будет не заткнуть долго .Ну ничего, цыплят по окончанию сезона будем считать
+26
-3
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alex|alex
Ответ Комплексы Провинциала
не, ну не педераст ли?
Да гнида чистая)
+23
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Vladvenk
Ответ Комплексы Провинциала
не, ну не педераст ли?
У Азмуна спросить надо.
+25
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Xm.md
Ответ freeman123
Почему же, Соболев к примеру
Сравнил ж#пу у с пальцем
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Nikolai Masakov
Взрослый мужик, а ведёт себя как ребенок
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butukov
Какой козлишка неблагодарный
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rarog
Напомните, в каком из двух голов поучаствовал сегодня Дзюба?
Мне сложно понять для чего этот важный, полезный в прошлом для Зенита игрок дает такие комменты.
+13
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Roman Araslanov
Ответ freeman123
Почему же, Соболев к примеру
А мне кажется freeman123
P.s Соболев-хозяин фк Газпром
+16
-5
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Ямальский СБГ
Ну и чмо. Все его годы в Зените пытался для себя найти объяснения его словам и поступкам, удивлялся обструкциям казалось бы на ровном месте со стороны Виража. И был благодарен за вклад в трофеи.
Весной, после того, как он «не увидел» Семака, благодарность никуда не делась, но разочарование пришло.
Теперь же хочется отмены фанайди хотя бы ради того, чтобы этот персонаж вернулся ещё раз на Газпром Арену, когда оттуда исчезнут плюшевые фанаты с барабанами
+13
-2
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Промах Мораты
Ответ freeman123
Почему же, Соболев к примеру
Соболь с прессой нормально общается
+11
-1
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SaH4r.
🤡🤡🤡
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