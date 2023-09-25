Пименов о словах Дзюбы про Семака: «Не смешно. Было бы ему 18 и тренер в него не верил – а тут 35, несколько чемпионств с Семаком выиграл»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Руслан Пименов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Руслан Пименов осудил слова Артема Дзюбы о Сергее Семаке после матча с «Зенитом».

«Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос журналиста о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

«Это не смешно. Если бы ему было 18 лет, и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что‑то доказать.

А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком», – сказал бывший игрок «Локомотива».

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12 комментариев

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Зелёный гопник
Отстаёт в развитии на 20 лет 😅
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Mohnatiy
Просто кому-то до сих пор максимум 18 лет по уровню развития 🤷🏻‍♂️
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Этот Райола хочет денег
Ну про 18-летнего седого юношу в точку. А уж его выкладываемые видео и комменты к ним вообще достойны подростка!)
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Андрей маяк
Скоро в Зените заиграет.
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Тиджани Бабангида
Очередная глупая выходка
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igls54
Записной обиженный великовозрастный дурачок
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Михаил Лушин
Когда человек в клоунском костюме выходит праздновать чемпионство, уже надо задуматься насколько он вменяем.
Год- два кто такой Дзюба помнить будут не многие.
Клоун и есть клоун.
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zhongler
Ответ Эдуард Романов
Будем честны, если бы это сказал кто угодно , но не Дзюба, на это даже внимания не обратили
дело в том, что кроме Дзюбы на это никто не способен
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Эдуард Романов
Ответ zhongler
дело в том, что кроме Дзюбы на это никто не способен
Ты слишком переоцениваешь культуру наших футболистов )
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zhongler
Ответ Эдуард Романов
Ты слишком переоцениваешь культуру наших футболистов )
зато прекрасно вижу культуру Дзюбы:)))
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