Пименов о словах Дзюбы про Семака: «Не смешно. Было бы ему 18 и тренер в него не верил – а тут 35, несколько чемпионств с Семаком выиграл»
Руслан Пименов осудил слова Артема Дзюбы о Сергее Семаке после матча с «Зенитом».
«Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос журналиста о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».
«Это не смешно. Если бы ему было 18 лет, и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что‑то доказать.
А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком», – сказал бывший игрок «Локомотива».
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Год- два кто такой Дзюба помнить будут не многие.
Клоун и есть клоун.