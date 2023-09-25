Пименов о словах Дзюбы про Семака: «Не смешно. Было бы ему 18 и тренер в него не верил – а тут 35, несколько чемпионств с Семаком выиграл»

Руслан Пименов осудил слова Артема Дзюбы о Сергее Семаке после матча с «Зенитом».

«Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир . После матча нападающий , ранее игравший в « » под руководством , отвечая на вопрос журналиста о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

«Это не смешно. Если бы ему было 18 лет, и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что‑то доказать.

А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком», – сказал бывший игрок « ».

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