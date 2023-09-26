«Дзюба – невоспитанный человек, избалованный судьбой. С золотой каемочкой во рту он не родился, но заблистал в «Зените» и возомнил себя царем и богом». Кавазашвили о форварде «Локо»

Анзор Кавазашвили раскритиковал поведение Артема Дзюбы.

– Что вы думаете о ситуации с Дзюбой, который после матча с «Зенитом» сказал, что не знает, кто такой Семак?

– При всем моем уважении к Дзюбе как к футболисту он невоспитанный человек, избалованный судьбой. Он не родился с золотой каемочкой во рту, часто получал не очень лестные отзывы в «Спартаке». Но в «Зените» он заблистал, после чего почувствовал вседозволенность. Он был сильнейшим в сборной и РПЛ, поэтому возомнил, что является царем и богом.

Вместо того, чтобы посвятить себя футболу, Артем начинает дурацкую рекламу самого себя. Похабным поведением и своим отношением к окружающим людям он сейчас настраивает против себя общественность. Тем самым Дзюба становится целью молодых журналистов, которые его провоцируют, а Артем поддается. У него нет аристократичной гордости, которая может позволить ему даже не повести бровью при подобных вопросах. Если он увидит мою философию, то пусть задумается, ведь с него берет пример молодое поколение, – сказал бывший игрок «Спартака».

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