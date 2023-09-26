«Дзюба – невоспитанный человек, избалованный судьбой. С золотой каемочкой во рту он не родился, но заблистал в «Зените» и возомнил себя царем и богом». Кавазашвили о форварде «Локо»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Матч ТВ Футбол

Анзор Кавазашвили раскритиковал поведение Артема Дзюбы.

– Что вы думаете о ситуации с Дзюбой, который после матча с «Зенитом» сказал, что не знает, кто такой Семак?

– При всем моем уважении к Дзюбе как к футболисту он невоспитанный человек, избалованный судьбой. Он не родился с золотой каемочкой во рту, часто получал не очень лестные отзывы в «Спартаке». Но в «Зените» он заблистал, после чего почувствовал вседозволенность. Он был сильнейшим в сборной и РПЛ, поэтому возомнил, что является царем и богом.

Вместо того, чтобы посвятить себя футболу, Артем начинает дурацкую рекламу самого себя. Похабным поведением и своим отношением к окружающим людям он сейчас настраивает против себя общественность. Тем самым Дзюба становится целью молодых журналистов, которые его провоцируют, а Артем поддается. У него нет аристократичной гордости, которая может позволить ему даже не повести бровью при подобных вопросах. Если он увидит мою философию, то пусть задумается, ведь с него берет пример молодое поколение, – сказал бывший игрок «Спартака».

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16 комментариев

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Доктор Верховцев
Нынче с дедом соглашусь!
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Red_Marlboro_
Дзюба позор России
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& Co1366
Лучше и не скажешь!
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Alex1104
Абсолютно точно
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Северный болельщик
В Дзюбе кровь смешанная: с одной стороны - упорность и харизма, с другой - эгоизм и подлость.
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T622222
Про рот с каемочкой он вроде с блюдечком перепутал, но ему простительно. И заметьте все уже были сегодня, кроме Саша Мостового - ждем 🔥
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Lavrentiy0602
зря так Дзюба с Семаком
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Дмитрий9779
Футболист хороший(был наверное уже),человек-песня есть у Уткина такая.
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Eric_Cartman
Деду таблеток подвезли
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ & Co1366
Лучше и не скажешь!
он много, что наговорил. совсем согласен?
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