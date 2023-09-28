«Дзюба станет изгоем однажды, его слова о Семаке – хамство. Артем ушел в тему шоу-бизнеса». Ловчев о форварде «Локо»

Евгений Ловчев назвал хамством поведение Артема Дзюбы после матча с «Зенитом».

После матча 9-го тура, в котором « » обыграл « » со счетом 2:1, Дзюба ответил на вопрос журналиста о примирении с , под руководством которого ранее играл за «Зенит», вопросом: «А кто это?»

« , на мой взгляд, ушел в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык, и история с шоу тут в строку.

Слова по Семаку – хамство. По-моему, даже не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артем станет изгоем. Семак точно не заслужил этих слов. Тут надо или объяснять, что ты имел в виду, или не говорить такого.

Задумываться о том, что он говорит, и по-настоящему поймет цену слова Артем только тогда, когда сам став тренером, услышит о себе такие слова. Жизнь завтра не заканчивается», – написал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.

Слуцкий о словах Дзюбы про Семака: «Не поддерживаю Артема, победители должны быть великодушны. Он умный парень, мой друг, но эго превалирует над разумом периодически»

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