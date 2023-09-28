«Дзюба станет изгоем однажды, его слова о Семаке – хамство. Артем ушел в тему шоу-бизнеса». Ловчев о форварде «Локо»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Евгений Ловчев Футбол

Евгений Ловчев назвал хамством поведение Артема Дзюбы после матча с «Зенитом».

После матча 9-го тура, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1, Дзюба ответил на вопрос журналиста о примирении с Сергеем Семаком, под руководством которого ранее играл за «Зенит», вопросом: «А кто это?»

«Артем, на мой взгляд, ушел в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык, и история с шоу тут в строку.

Слова по Семаку – хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артем станет изгоем. Семак точно не заслужил этих слов. Тут надо или объяснять, что ты имел в виду, или не говорить такого.

Задумываться о том, что он говорит, и по-настоящему поймет цену слова Артем только тогда, когда сам став тренером, услышит о себе такие слова. Жизнь завтра не заканчивается», – написал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.

Слуцкий о словах Дзюбы про Семака: «Не поддерживаю Артема, победители должны быть великодушны. Он умный парень, мой друг, но эго превалирует над разумом периодически»

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17 комментариев

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Александр Жердин
Так он не станет, а уже стал. Обгадить, обхамить - это сейчас у Дзюбы получается гораздо лучше, чем просто играть в футбол.
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Алексей Ненахов
Дзюба ассоциируются со всем мерзким в российском футболе
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Karel
Ловсчев что-то попутал. Дзюба что, в интервью это сказал ? Там галдеж такой, Дзюба мимо идет, а человек десять как стая чаек что-то кричит ему в спину.. каждый своё.. А так ни одного плохого или неуважительного слова Дзюба про Семака не говорил. А ведь его спрашивали.. Или есть пример? Да и не ссорился Дзюба с Семаком. С кем он в ссоре - он этого никогда не скрывает. С тем же Малафеевым до сих пор. В общем, это на совести "крикунов", какие это журналисты.. Вообще незачем это было выкладывать.
Дурака включил и ты и Дзюба.
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AlexTim03
да, что-то Дзюба тут передёрнул не на того.
Артем, перестань обсасывать этот конфликт:-)
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Bul.Bul
Кстати согласен с Ловчевым: тут надо или объяснить, что такого нерукопожатного сделал Семак Дзюбе, либо молчать
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Beast
Халк нормально так настрелял Артемону в голову в своё время, чего греха таить-то
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Усатый КозлоБык ©
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сергей николаев
Изгойство в становлении тренером.
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justbored
Угрожать социальным остракизмом такое себе с точки зрения этики. А судьи кто вопрос возникает.
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Олег Сагайдачный
Дружба с Лёней говорит об многом.
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Valentin Kompaneytsev
Когда то Дзюба остепенится и будет пытаться извиняться за аморальное поведение и пошлость.
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goleodor
Хотел написать комментарий, но передумал. Надо наплевать и забыть про Дзюбу.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Он уже изгой, по крайней мере в болельщицкой среде.
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Алексей Ненахов
Ответ Усатый КозлоБык ©
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И только в душевой
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