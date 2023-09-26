Слуцкий о словах Дзюбы про Семака: «Не поддерживаю Артема, победители должны быть великодушны. Он умный парень, мой друг, но эго превалирует над разумом периодически»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Коммент.Шоу Футбол

Леонид Слуцкий не поддержал Артема Дзюбу в конфликте с Сергеем Семаком.

«Локомотив» победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

«Я не согласен с Артемом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны, а они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но все равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь. Я и Артему говорил, что не согласен. Но это же не первая и не вторая история…

Артем – умный парень, это 100 процентов, но бывают моменты, что настолько зашкаливает эмоциональная составляющая и даже эгоцентризм. И он не может себя сдержать в определенных ситуациях. Периодически эго у людей превалирует над разумом.

Дзюба – мой друг, я поддерживаю практически во всех ситуациях его, чему свидетельство комитет по этике, но в данном случае и Семак тоже мой близкий товарищ и я просто понимаю, как эта ситуация выглядит со стороны тренера и со стороны игрока. Я сам был в ситуациях, когда кто-то из игроков чем-то недоволен. Семак ничего не говорит, и это абсолютно правильная позиция», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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7 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ну хоть не отмолчался. Респект.
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Dmitry_1986
Победители великодушны....... Семак был чемпионом как игрок с разными клубами, сделал Дзюбу чемпионом, и стал чемпионом после ухода Дзюбы из клуба... А Дзюба просто выиграл матч и то, в котором его выключили на 100%,но Локомотив был хорош. Вот и весь Дзюба собственно, пыль по сравнению с СБ, как в игрок, и как личность...
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Сослан Бедоев
Слуцкий при всей своей эпатажности очень грамотный и умный человек. Ну захотелось человеку чего-то нового, шоу бизнес, проекты медийные разные, каламбура-всё это не отнимает его талантов и образованности. Значит просто изжил себя в футболе и пошёл туда, где получает больше радости. Уважение Слуцкому, хейтят на мой взгляд незаслуженно, видно что хороший человек
+5
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Tkachik17
Справедливости ради, Дзюба должен быть благодарен Семаку за то, что он вообще остался в Зените и навыигрывал столько чемпионств, после его то выходки в Туле
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Igor Shalamov
Ответ Сослан Бедоев
Слуцкий при всей своей эпатажности очень грамотный и умный человек. Ну захотелось человеку чего-то нового, шоу бизнес, проекты медийные разные, каламбура-всё это не отнимает его талантов и образованности. Значит просто изжил себя в футболе и пошёл туда, где получает больше радости. Уважение Слуцкому, хейтят на мой взгляд незаслуженно, видно что хороший человек
почему изжил? думаю у него денег дохрена, ему 50? просто кризис среднего возраста, где хочется попробовать мечту детства (КВН, шоу и тд.)

начало было с пересадкой волос
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