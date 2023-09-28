Голкипер «Амкала» Федос о матче 2Drots в сухом доке: «Это не очень правильно, когда так тратятся госденьги. Разово – прикольно, но если делать такие штуки, то с умом»

Голкипер «Амкала» Федор Маслов высказался о матче в сухом доке в Кубке России.

2Drots победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России. Сегодня «самураи» встретятся с «Химками» в Пути Регионов.

– Хотелось бы провести какой-нибудь уникальный матч? Например, 2Drots сыграли матч Кубка России в доке.

– Это очень прикольная штука – играть в местах, которые еще не освоены, не знаю, подходит ли сюда это слово. Хочется, чтобы это было не для галочки сделанное футбольное поле, как случилось в Белокаменке, где кто-то из вышестоящего руководства сказал: «Отыграйте здесь в футбол».

Там построили за неделю-две поле, на нем сыграли 2Drots и кировское «Динамо». Не знаю, что с этим полем сейчас: разобрали его или просто оно там стоит никому не нужное.

На мой взгляд, вот это все не очень правильно, когда таким образом тратятся государственные деньги. Как перфоманс разовый – прикольно, но после себя это ничего не оставляет. Если делать такие штуки, то хочется, чтобы это было с умом, чтобы пользовалось спросом после какого-то одного матча.

– Как ты относишься к проведению матчей в непривычных условиях?

– Мне скорее интересно приезжать и играть в глубинках. Я от этого максимально кайфую. Футбол есть везде, это не громкие слова. Я ездил в Якутск в феврале год назад. Там ребята играют в футбол на улице при температуре -40 градусов.

Приезжать в какие-то глубинки и играть на супераутентичных стадионах – это меня больше привлекает. Мы делали шоу «Как карта ляжет», когда выбирались в не самые популярные уголки России и играли там в футбол. Нравится, когда люди своими силами запускают какие-то штуки.

Мы ездили в июле снимать видео про турнир улусов «Олотау йыйыны-2022» в Башкирии. Ребята просто своими силами запустили турнир в 2019 году и доросли до того, что к ним приезжают. РФС про них сняли, мы. Tennisi их проспонсировали даже. Главным призом у них недавно стала лошадь. Это очень прикольно, хочется такие штуки поощрять, рассказывать и писать об этом.

– Куда бы ты хотел отправиться с «Амкалом» на выезд?

– Чем глубже и дальше по России, тем интереснее для меня лично. Плюс Дальний Восток у нас еще не окучен. Я там не был, как и « ». Очень бы хотелось туда доехать и стать первой командой из медийного футбола, которая там сыграет, – рассказал Федос.