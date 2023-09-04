Тренер «Динамо» Киров Булатов о поражении от 2D: «Не думаю, что можно говорить об отставке. Руководство ультиматумов не ставило»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Вторая лига Б Виктор Булатов Динамо Киров Спорт-Экспресс 2Drots Winline Медиалига Гаучо Медиафутбол

Тренер «Динамо» Киров Виктор Булатов прокомментировал поражение от 2Drots.

Команда из Кирова проиграла медиафутбольному клубу в 3-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2).

«Речь не стоит о том, что мы проиграли медийной команде. Мы проиграли профессиональной. Они тренируются в профессиональном режиме, имеют уровень зарплат не хуже, чем во Второй лиге. Многие футболисты играли во Второй лиге, имеют опыт в ФНЛ. Думаю, Гаучо не затерялся бы в ФНЛ.

За август проведено много игр и ребята были уставшие. Наверное, это моя вина, что не смог подвести ребят к этой игре.

Были прецеденты с отставками после поражений от медийных команд? Я об этом не думаю. Я уже далеко не молодой тренер, многое повидал. Не думаю, что можно говорить об отставке. Мы успешно провели предыдущие семь игр. Руководство ультиматумов не ставило», — отметил главный тренер «Динамо».

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7 комментариев

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catcher69
динамо киров кубок поражение отставка что они вообще несут ??? это что барселона или реал ??? это динамо киров вся история которого соткано из поражений и неудач в подвалах самых низших лиг страны
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Всеволод Бобров
почему вообще командам из 2 лиги предъявляют за поражения от медийных команд? У них зарплаты какие-то космические или условия? Почему они должны их обыгрывать? Только потому что тренируются 5 раз в неделю и имеют проф. статус? Так медийные команды также тренируются и катаются на сборы и имеют зарплаты на уровне этих команд, если не больше. Для команды ФНЛ да это будет трагедией проиграть медийной, да и то в том году Акрон Спартак обыграл, это значит надо было увольнять Абаскаля, а всем футболистам завершать карьеру? Ведь условия Акрона и Спартака вообще с разных вселенных. Ну что за бред.
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Umnik9
Ответ catcher69
динамо киров кубок поражение отставка что они вообще несут ??? это что барселона или реал ??? это динамо киров вся история которого соткано из поражений и неудач в подвалах самых низших лиг страны
команда, собрана несколько месяцев назад, вышли против медийной, но сыгранной и не плохо мотивированной. Какие ультиматумы? с таким подходом, тренеров можно каждый месяц менять. Уровень журналистики, 9 класс, после просмотра Лиги чемпионов. Можно сказать диванный журналижка.
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Nik-17
Киров Виктор Булатов. Так кто тренер то?
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9wkbc9rjcb
За что увольнять то, за все уплачено и за перелет, и за игру, за все буквально, руководство довольно все ок! Хватит на год всем.
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catcher69
Ответ Umnik9
команда, собрана несколько месяцев назад, вышли против медийной, но сыгранной и не плохо мотивированной. Какие ультиматумы? с таким подходом, тренеров можно каждый месяц менять. Уровень журналистики, 9 класс, после просмотра Лиги чемпионов. Можно сказать диванный журналижка.
да бред конечно же...у нас нет спорт.журналистики кучка бездельников бабложоров
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