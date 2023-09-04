Тренер «Динамо» Киров Булатов о поражении от 2D: «Не думаю, что можно говорить об отставке. Руководство ультиматумов не ставило»

Тренер «Динамо» Киров Виктор Булатов прокомментировал поражение от 2Drots.

Команда из Кирова проиграла медиафутбольному клубу в 3-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2).

«Речь не стоит о том, что мы проиграли медийной команде. Мы проиграли профессиональной. Они тренируются в профессиональном режиме, имеют уровень зарплат не хуже, чем во Второй лиге. Многие футболисты играли во Второй лиге, имеют опыт в . Думаю, не затерялся бы в ФНЛ.

За август проведено много игр и ребята были уставшие. Наверное, это моя вина, что не смог подвести ребят к этой игре.

Были прецеденты с отставками после поражений от медийных команд? Я об этом не думаю. Я уже далеко не молодой тренер, многое повидал. Не думаю, что можно говорить об отставке. Мы успешно провели предыдущие семь игр. Руководство ультиматумов не ставило», — отметил главный тренер «Динамо».

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