Вице-президент РФС Соловьев о матче 2Drots в сухом доке: «Путин тут давал портовый гудок. Ему говорили про площадь размером в 6 футбольных полей»

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Владимир Путин Вторая лига Б Динамо Киров Денис Соловьев 2Drots Медиафутбол

Денис Соловьев рассказал, кто придумал идею проведения матча 2Drots в сухом доке.

– Кто – человек, который придумал провести тут матч? Есть один конкретный человек?

– Есть. Мысль родилась у группы товарищей, произнес ее я, коллеги поддержал, за что им большое спасибо.

– По одной из версий Владимир Путин был на этом заводе и сказал: «Сыграйте», когда ему объясняли, что в доке можно даже играть в футбол. Это правда?

– Я не находился рядом с Владимиром Владимировичем, который тут давал портовый гудок, чтобы платформа ушла на Гыдан. Знаю точно, что ему объясняли и говорили про площадь размером в шесть футбольных полей.

– В чем была ваша основная головная боль?

– Сделать так, чтобы поле соответствовало всем стандартам проведения матча и на него были допущены болельщики. Объект закрытый, пришлось проработать логистику. И важно, чтобы не пострадали интересы кировского «Динамо».

Это их домашний матч, но у них стадион был сертифицирован только на 500 мест. Здесь людей было больше. Мы постарались сделать максимум, чтобы кировчане получили сущностную компенсацию: 17 сентября в Кирове пройдет матч Медиалиги с 2Drots плюс мы сделали фан-зону с бывшими футболистами сборной России и амбассадорами РФС, постараемся с Кировской областью еще поработать для развития детско-юношеского футбола.

– «Динамо» не в обиде?

– Не знаю. Их надо спрашивать. Мы постарались сделать все, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Честно говоря, смотрел матч «Динамо» Киров предыдущий в Кубке. Поле, на котором они играли против «Чертаново», на порядок хуже, чем здесь, – сказал Денис Соловьев.

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России

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20 комментариев

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Ебздрогыч
Интересно, а если Владимир Владимирович скажет всем с 16 этажа прыгать? Думаю, больше половины прыгнет
+53
-7
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Павел Судаков
Матчи в сухом доке в городе где не играет ни одна из команд, теперь ждём ответку, ремонт атомного ледокола на стадионе в Кирове
+32
-1
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Chernoy
Если бы я брал интервью, то после вопроса «чья это была идея?», я бы следующим задал вопрос «зачем?». Ну вот зачем!?
+12
0
+12
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Клирик
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а если Владимир Владимирович скажет всем с 16 этажа прыгать? Думаю, больше половины прыгнет
Уровень поддержки президента по ВЦИОМ не говорит о том, что половина из них дебилы))
+12
0
+12
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Верховный Лорд
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а если Владимир Владимирович скажет всем с 16 этажа прыгать? Думаю, больше половины прыгнет
Это было бы одно из лучших его решений с 2001 года… только сам он конечно же не прыгнет)
+6
0
+6
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Игорь Пичугин
Вопрос про основную головную боль понравился вопрос. А не проще ли было Цитрамончику выпить?
+4
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Уся Ваткин
Ответ Верховный Лорд
Это было бы одно из лучших его решений с 2001 года… только сам он конечно же не прыгнет)
Сам не прыгнет, но гудок даст
+4
0
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Alex Reushev
Ответ Никита Смолов
Зато солдатам на СВО скидываемся…. А тут ради одного матча бабла вбухали… и это не единичный случай
Скидываетесь, чтобы сплоченность с бойцами за великое дело Деда ощутить. А тут пиар другого дела Деда, это другое
+3
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Мевин Магнуссен
Я все понимаю, вот только Динамо Киров играло с Чертаново в Москве. Причем здесь поле в Кирове?

Да и сравнивать поле, которое уложили на 1 матч с чем-либо не особо корректно
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OldRedWhite
Ответ Chernoy
Если бы я брал интервью, то после вопроса «чья это была идея?», я бы следующим задал вопрос «зачем?». Ну вот зачем!?
По сравнению со стадионом мирового уровня в Саранске это просто невинная детская шалость !
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alh-rio
Срочно сделать док домашним стадионом ФК Сочи.)
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damondiamond
что не так с этой фамилией
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Тюменский медвежонок
к слову город Киров решили все таки поддержать и команда 2drots проведет у них один из матчей Медиалиги, вроде как весь город соберется
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СИ
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Я считаю « группу товарищей» которые непонятно для чего устроили ЭТО нужно просто напросто срочно уволить что бы остальным « группы товарищей» неповадно было устраивать такую ........ на которую ушло столько бабла.
Сколько можно было бы купить бронежилетов или беспилотников для нужд СВО?
Когда же наконец уберут огромные деньги из футбола которые пользы никакой для футбола не приносят?
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Валентина Николаевна
да уймите уже наконец этого шута
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Kit244098
Пошли отмазки холуев)) Даю бесплатную наколку. Пусть свой следующий матч на кубок эти медиафутболюги на свалке в Ядрово сыграют. А что? Туда сам подмосковный губер Воробьев приезжал...))
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Никита Смолов
Зато солдатам на СВО скидываемся….
А тут ради одного матча бабла вбухали… и это не единичный случай
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Overkiller
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а если Владимир Владимирович скажет всем с 16 этажа прыгать? Думаю, больше половины прыгнет
Так уже. Но пока ещё не вообще всем. Частичная прыгализация. И ведь прыгают.
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