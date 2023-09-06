Вице-президент РФС Соловьев о матче 2Drots в сухом доке: «Путин тут давал портовый гудок. Ему говорили про площадь размером в 6 футбольных полей»

Денис Соловьев рассказал, кто придумал идею проведения матча 2Drots в сухом доке.

– Кто – человек, который придумал провести тут матч? Есть один конкретный человек?

– Есть. Мысль родилась у группы товарищей, произнес ее я, коллеги поддержал, за что им большое спасибо.

– По одной из версий Владимир Путин был на этом заводе и сказал: «Сыграйте», когда ему объясняли, что в доке можно даже играть в футбол. Это правда?

– Я не находился рядом с Владимиром Владимировичем, который тут давал портовый гудок, чтобы платформа ушла на Гыдан. Знаю точно, что ему объясняли и говорили про площадь размером в шесть футбольных полей.

– В чем была ваша основная головная боль?

– Сделать так, чтобы поле соответствовало всем стандартам проведения матча и на него были допущены болельщики. Объект закрытый, пришлось проработать логистику. И важно, чтобы не пострадали интересы кировского «Динамо».

Это их домашний матч, но у них стадион был сертифицирован только на 500 мест. Здесь людей было больше. Мы постарались сделать максимум, чтобы кировчане получили сущностную компенсацию: 17 сентября в Кирове пройдет матч Медиалиги с 2Drots плюс мы сделали фан-зону с бывшими футболистами сборной России и амбассадорами РФС, постараемся с Кировской областью еще поработать для развития детско-юношеского футбола.

– «Динамо» не в обиде?

– Не знаю. Их надо спрашивать. Мы постарались сделать все, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Честно говоря, смотрел матч «Динамо» Киров предыдущий в Кубке. Поле, на котором они играли против «Чертаново», на порядок хуже, чем здесь, – сказал Денис Соловьев.

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России