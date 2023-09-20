Сибскана о промо «Чисто Питер» к матчу с 2D: «На фоне скукоты медиафутбола приходится их хвалить»
Сибскана высказался о проморолике «Чисто Питер» к матчу с 2Drots в Медиалиге.
«Хоспаде, на фоне общей скукоты медиафутбола приходится хвалить «Чисто Питер» за попытки прогреть предстоящий матч.
Сочные вкиды Радимова и ролик с Пеннивайз выглядят космосом на фоне картонной фигуры «Уральца», детских байтов «Козлов» про закрытие и наигранных вкидов Крапа. Как же все уныло», – написал капитан «Амкала».
Игра 3-го тура Winline Медиалиги пройдет 23 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало – 18:00.
«Чисто Питер» подготовил проморолик к матчу с 2Drots в МФЛ: «Скоро в этом городе вообще не останется ваших фанатов».
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