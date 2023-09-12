«Амкал» сыграет с «Сахалинцем» в Беларуси, 2Drots с «Дружиной» – в Кирове. Расписание 3-го тура Медиалиги
Winline Медиалига опубликовала расписание 3-го тура.
«Амкал» с «Сахалинцем» сыграет в Беларуси на «Борисов-Арене», 2Drots и «Дружина» поедут в Киров.
Остальные матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
Медиалига, 3-й тур
Суббота, 16 сентября
«Козлы» – «Эгриси» – 12:00
«Титан» – Starmix – 15:00
«Родина Медиа» – KicksTown – 20:00
Воскресенье, 17 сентября
«Дружина» – 2Drots – 12:00
ФК «10» – «Деньги» – 15:00
«Уралец» – ФК «Матч ТВ» – 18:00
Fight Nights – «Бей Беги» – 21:00
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