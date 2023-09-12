Владислав Радимов: «Сыграем на «Газпром Арене», если Некит споет «Красную помаду» вживую!»

Владислав Радимов предложил президенту 2Drots Некиту исполнить его хит.

Ранее основатель 2D заявил, что его команде игра с «ЧП» была бы интересна только в том случае, если она пройдет на «Газпром Арене».

«Пару недель назад я немного зарубился с парнями из 2Drots по поводу матча на «Газпром-арене». Признаюсь, тогда я не знал, кто именно такой Некит.

Подумал, что речь про игрока, а не президента клуба и вместе с тем музыканта. Перепалку потом поддержал Слон, но все быстро улеглось, а потом парни повеселили песней «Мой слон» под всеми знакомую мелодию. Красавцы, креативно!

Но я твердо убежден, что выступление на такой арене – это привилегия, и ради нее все участники обязаны продемонстрировать все свои таланты и умения. Со Слоном все понятно, он футболист (для даже один из ведущих), но что по Некиту?

Считаю, что он просто обязан исполнить свой хит «Красная помада» если матч пройдет на «Газпром арене», причем никакой фанеры, только вживую.

Вы же в медиафутбольном комьюнити все «тру» и топите за открытость? Некит, жду ответа!» – написал главный тренер «Чисто Питер».

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