Уткин – Радимову: «Твой пример некорректен. Для клубов РПЛ с играми в еврокубках сдвинуть матч – обычная практика»

Теги Владислав Радимов Василий Уткин Петровский премьер-лига Россия РФС Эгриси 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Василий Уткин отреагировал на слова Владислава Радимова.

Главный тренер «Чисто Питер» высказался об отказе 2Drots играть в Санкт-Петербурге: «На матче Кубка чуть ли не на Северном полюсе на построенной за несколько дней арене вы улыбались на камеры, а здесь выкобениваетесь».

«Друг мой, Владислав Николаевич, ты уж извини, но ты не вполне точен в своем негодовании. Да, в профессиональном футболе свои требования. И да, матч на третий день – трудно и не вполне нормально, но в целом случается.

Но пример, который ты приводишь, некорректен, потому что у клубов РПЛ в связи с матчами еврокубков сдвинуть матч на плюс-минус день в чемпионате России было всегда обычной практикой.

А причина? Да всем понятно, что еврокубки вотчина УЕФА, а российские матчи – РПЛ и РФС, и здесь возможна только подстройка, а не согласование на равных. Точно так же с РФС (Кубок России) и МФЛ.

Это рабочий вопрос, а не повод конфликтовать. «Петровский», безусловно, стадион с большой историей, но так-то он простаивает. «Кому от этого радость, кому от этого честь», как пел один великий петербуржец…

Провести там матч твоей команды с «дротами» крайне полезно. А уж в какой день – так вопрос же не в том, декабрь или июнь. А плюс-минус число. Как маленькие, ей-богу», – написал Василий.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
> как пел один великий петербуржец

Великий? Блеет, как коза про какие-то фиолетовые кактусы.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Завуалированно пропиарил БГ.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ Кокич
Завуалированно пропиарил БГ.
А помните легендарную конфу "Сидя на высоком холме"?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Холден Колфилд
Ответ Oleg Olegov
А помните легендарную конфу "Сидя на высоком холме"?)
Ещё как помню)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
Ответ Owen_the_Simple
> как пел один великий петербуржец Великий? Блеет, как коза про какие-то фиолетовые кактусы.
😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тёкин
Серьезный вопрос...надо выносить на исполком УЕФА))).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Francesc Fàbregas
Мы с друганом тоже сейчас спорили, оправдано ли завтра с похмелья собираться во дворе.
или лучше послезавтра с похмелья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Фэт Шейди нашёл нового соперника для сиквела 8-й мили😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий