Уткин – Радимову: «Твой пример некорректен. Для клубов РПЛ с играми в еврокубках сдвинуть матч – обычная практика»

Василий Уткин отреагировал на слова Владислава Радимова.

Главный тренер « » высказался об отказе 2Drots играть в Санкт-Петербурге: «На матче Кубка чуть ли не на Северном полюсе на построенной за несколько дней арене вы улыбались на камеры, а здесь выкобениваетесь».

«Друг мой, Владислав Николаевич, ты уж извини, но ты не вполне точен в своем негодовании. Да, в профессиональном футболе свои требования. И да, матч на третий день – трудно и не вполне нормально, но в целом случается.

Но пример, который ты приводишь, некорректен, потому что у клубов РПЛ в связи с матчами еврокубков сдвинуть матч на плюс-минус день в чемпионате России было всегда обычной практикой.

А причина? Да всем понятно, что еврокубки вотчина УЕФА, а российские матчи – РПЛ и РФС, и здесь возможна только подстройка, а не согласование на равных. Точно так же с РФС (Кубок России) и МФЛ.

Это рабочий вопрос, а не повод конфликтовать. «Петровский», безусловно, стадион с большой историей, но так-то он простаивает. «Кому от этого радость, кому от этого честь», как пел один великий петербуржец…

Провести там матч твоей команды с «дротами» крайне полезно. А уж в какой день – так вопрос же не в том, декабрь или июнь. А плюс-минус число. Как маленькие, ей-богу», – написал .