2Drots и «Чисто Питер» сыграют на «Петровском» 23 сентября, «Амкал» встретится с «Уральцем» 24-го. Расписание 4-го тура МФЛ

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Winline Медиалига опубликовала расписание 4-го тура групповой стадии.

«Чисто Питер» примет 2Drots в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» 23 сентября.

Остальные матчи пройдут в Одинцове.

Медиалига, 4-й тур

Суббота, 23 сентября

«Эгриси» – KicksTown – 11:30 

«Дружина» – «Деньги» – 14:30

«Чисто Питер» – 2Drots – 18:00

FC Bus – «Матч ТВ» – 20:30

Воскресенье, 24 сентября

GOATS – «Народная Команда – 11:30

«Уралец» – «Амкал» – 14:30

«БроукБойз» – Starmix – 17:30

«Бей Беги» – «Титан» – 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей

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