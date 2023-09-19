2Drots и «Чисто Питер» сыграют на «Петровском» 23 сентября, «Амкал» встретится с «Уральцем» 24-го. Расписание 4-го тура МФЛ
Winline Медиалига опубликовала расписание 4-го тура групповой стадии.
«Чисто Питер» примет 2Drots в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» 23 сентября.
Остальные матчи пройдут в Одинцове.
Медиалига, 4-й тур
Суббота, 23 сентября
«Эгриси» – KicksTown – 11:30
«Дружина» – «Деньги» – 14:30
«Чисто Питер» – 2Drots – 18:00
FC Bus – «Матч ТВ» – 20:30
Воскресенье, 24 сентября
GOATS – «Народная Команда – 11:30
«Уралец» – «Амкал» – 14:30
«БроукБойз» – Starmix – 17:30
«Бей Беги» – «Титан» – 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей
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