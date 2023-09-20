«Чисто Питер» подготовил промо к матчу с 2Drots в МФЛ: «Скоро в этом городе вообще не останется ваших фанатов»

Теги Петровский 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Чисто Питер Медиафутбол

«Чисто Питер» подготовил проморолик к матчу с 2Drots в Winline Медиалиге.

В видео болельщики «самураев» из Санкт-Петербурга стали поддерживать «ЧП», Бартез предстал в роли Оно и все это происходило под песню президента 2Drots Некита «Красная помада».

«Скоро в этом городе вообще не останется ваших фанатов», – говорит голкипер «ЧП» Бартез, переодетый в Оно, в конце видеоролика.

Игра пройдет 23 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало – 18:00.

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