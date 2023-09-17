Радимов назвал 2Drots лицемерами за отказ играть в Петербурге: «На матче Кубка чуть ли не на Северном полюсе на построенной за несколько дней арене вы улыбались на камеры, а здесь выкобениваетесь»

Владислав Радимов высказался об отказе 2Drots играть в Санкт-Петербурге.

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов сообщил, что матч «Чисто Питер» – 2Drots может быть перенесен по дате проведения. Однако главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов заявил, что клуб не хочет играть на выезде, у медиакоманды за последний месяц были поездки в Белокаменку, Муром, Нижний Новгород и Киров.

«ЧП» объявил, что сыграет с 2D 23 сентября в Санкт-Петербурге на « ». Время начала матча – 18:00. Примерно в это время 2Drots встретятся с «Химками» в 4-м раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России. Ориентировочная дата проведения игры – 26-28 сентября.

«Отказ «дротов» играть в Санкт-Петербурге – лицемерие! И проверка на прочность для организаторов Лиги.

Друзья, если вы заходите на территорию профессионального футбола, то будьте готовы к атрибутам профессионального футбола. Матчи через два дня на третий – это атрибут профессионального футбола, и уж такой опытный человек, как Кузнецов, это понимает, поэтому смиритесь.

А в профессиональный футбол вы лезете, когда просите взять вас в , когда проситесь в , когда ходите получать зарплату в , когда открываете детские футбольные школы.

Вообще, выглядит лицемерно – когда РФС как организатор Кубка России сказал, что вы едете играть матч Кубка чуть ли не на Северный полюс на построенный за несколько дней стадион – вы покорно и молча согласились, надели на головы каски спонсора Кубка и улыбались на камеры. А когда Медиалига ставит матч в Санкт-Петербурге на стадионе с великой историей – вы выкобениваетесь (прошу прощения за мой петербургский, если слово непонятно – погуглите).

Считаю, что такое поведение одного из участников сейчас станет хорошей проверкой на состоятельность для организаторов лиги. К ним бесконечно много вопросов про медийные статусы, иногда всплывают другие пробелы регламента, у вас абсолютная дыра с безопасностью (драки на поле случаются почти на каждом матче, и что-то я не слышал про дисквалификации или какие-то наказания), но тут вопрос принципиальный, определяющий, вы все-таки лига с четкими правилами, твердостью и последовательностью в решениях, или нет. Но тогда признайтесь, что мы здесь все собрались просто как фон для 2-3 медиафутбольных гигантов, не более.

Пока 2Drots искали профессиональных игроков и предлагали им зарплаты на уровне ФНЛ, чтобы быть сильнее, я принимаю правила медиафутбола и выпускаю на поле Гену Миллера, и этот эпизод, кстати, становится самым популярным на вашем же канале с 3,2 миллионами просмотра. А победитель Лиги чемпионов Толя Тимощук для популяризации вашей лиги находит время и выходит сыграть в Одинцове, не заглядывая на статус соперников. Я правила вашей игры принимаю. Но только не нужно тогда эти правила на ходу переписывать в угоду ЧСВ одной команды.

Другой момент – 2Drots в Петербург едет не ради «ЧП» или Радимова, а ради болельщиков. Некит недавно говорил, что не «Спартак», а именно 2Drots теперь – народная команда. Так если вы народная команда, приезжайте в Санкт-Петербург к вашим болельщикам, которые жду именно вас, а не воротите носом.

«Спартак» в свое время летал и в Благовещенск, и Находку, и куда только не летал, и все это – после матчей против «Реала», «Аякса», «Арсенала», и даже такие глыбы как Романцев, Титов, Аленичев, Тихонов носом не воротили.

Ну и последнее, вопреки чьим-то домыслам, у нас коллектив составлен из ребят, которые работают на основной работе, и «ЧП» для них – это отдушина, куда они приходят по вечерам тренироваться и ждут матчей в выходные. Поэтому я также твердо убежден – играть нужно в субботу 23 числа, как и договаривались, независимо от того, что там будет у 2Drots в 1/128 Кубка России», – написал главный тренер « ».