«Питерский беспредел – билеты от 700 рублей. Это «Зенит» делает, а не Медиалига». Жека 2D о матче с «Чисто Питер»

Президент 2Drots Жека высказался о ценах на билеты на матч с «Чисто Питер» в МФЛ.

Жека: «Питерский беспредел сразу начался. Билеты по две тысячи. Минимальная стоимость билета – 700 рублей. Но в основном, 1400-2000 рублей. Я вообще в #### (в шоке – Sports.ru). Просто наживаются на 2Drots. Вот эту тему надо поднимать!»

, администратор 2Drots: «А то что билеты всегда по 100 рублей были?»

Жека: «Да, но это делает не Медиалига, а сам «Зенит».

Карен: «На «Зенит» столько билеты не стоят (смеется). По 1400 рублей, это как вообще понимать?»

Игра 3-го тура пройдет 23 сентября на стадионе «Петровский», начало – в 18:00.

Как сообщает «Чисто Питер», на матч реализовано более трех тысяч билетов.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита». В его составе – Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует команду Владислав Радимов. Также в заявку клуба на четвертый сезон МФЛ включен гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

«Чисто Питер» подготовил промо к матчу с 2Drots в МФЛ: «Скоро в этом городе вообще не останется ваших фанатов».