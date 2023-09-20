«Питерский беспредел – билеты от 700 рублей. Это «Зенит» делает, а не Медиалига». Жека 2D о матче с «Чисто Питер»
Президент 2Drots Жека высказался о ценах на билеты на матч с «Чисто Питер» в МФЛ.
Жека: «Питерский беспредел сразу начался. Билеты по две тысячи. Минимальная стоимость билета – 700 рублей. Но в основном, 1400-2000 рублей. Я вообще в #### (в шоке – Sports.ru). Просто наживаются на 2Drots. Вот эту тему надо поднимать!»
Карен Арутюнян, администратор 2Drots: «А то что билеты всегда по 100 рублей были?»
Жека: «Да, но это делает не Медиалига, а сам «Зенит».
Карен: «На «Зенит» столько билеты не стоят (смеется). По 1400 рублей, это как вообще понимать?»
Игра 3-го тура Winline Медиалиги пройдет 23 сентября на стадионе «Петровский», начало – в 18:00.
Как сообщает «Чисто Питер», на матч реализовано более трех тысяч билетов.
«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита». В его составе – Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует команду Владислав Радимов. Также в заявку клуба на четвертый сезон МФЛ включен гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
«Чисто Питер» подготовил промо к матчу с 2Drots в МФЛ: «Скоро в этом городе вообще не останется ваших фанатов».
Когда ЧП подавался в МФЛ, ныли что вот сейчас Питер завалит всех деньгами и сделает второй Зенит.
В итоге как я понял, ЧП устроил каноничный медиафутбол с блек джеком и Геной Миллером, в отличие от тех же 2Д, которые во всю движутся к профессиональному футболу.
теперь вот ноют из-за того, что Питер пытается что-то заработать на медиафутболе.
Я так понимаю, тут не важно о чем, главное ныть погромче?
А вообще, слегка непонятно, в чем беспредел и в чем его правидный гнев? Что такой большой ценник и с ним не поделятся?
Звучит, конечно, феерично... Мои олдскулы свело ))
Даже читать смешно.