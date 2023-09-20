«Питерский беспредел – билеты от 700 рублей. Это «Зенит» делает, а не Медиалига». Жека 2D о матче с «Чисто Питер»

Теги Зенит премьер-лига Россия деньги брань 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Карен Арутюнян Чисто Питер Медиафутбол

Президент 2Drots Жека высказался о ценах на билеты на матч с «Чисто Питер» в МФЛ.

Жека: «Питерский беспредел сразу начался. Билеты по две тысячи. Минимальная стоимость билета – 700 рублей. Но в основном, 1400-2000 рублей. Я вообще в #### (в шоке – Sports.ru). Просто наживаются на 2Drots. Вот эту тему надо поднимать!»

Карен Арутюнян, администратор 2Drots: «А то что билеты всегда по 100 рублей были?»

Жека: «Да, но это делает не Медиалига, а сам «Зенит».

Карен: «На «Зенит» столько билеты не стоят (смеется). По 1400 рублей, это как вообще понимать?»

Игра 3-го тура Winline Медиалиги пройдет 23 сентября на стадионе «Петровский», начало – в 18:00.

Как сообщает «Чисто Питер», на матч реализовано более трех тысяч билетов.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита». В его составе – Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует команду Владислав Радимов. Также в заявку клуба на четвертый сезон МФЛ включен гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

«Чисто Питер» подготовил промо к матчу с 2Drots в МФЛ: «Скоро в этом городе вообще не останется ваших фанатов».

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9 комментариев

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schwein
Кстати, обратил внимание.
Когда ЧП подавался в МФЛ, ныли что вот сейчас Питер завалит всех деньгами и сделает второй Зенит.
В итоге как я понял, ЧП устроил каноничный медиафутбол с блек джеком и Геной Миллером, в отличие от тех же 2Д, которые во всю движутся к профессиональному футболу.
теперь вот ноют из-за того, что Питер пытается что-то заработать на медиафутболе.
Я так понимаю, тут не важно о чем, главное ныть погромче?
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schwein
Вообще то за ворота билеты стоят 300.
А вообще, слегка непонятно, в чем беспредел и в чем его правидный гнев? Что такой большой ценник и с ним не поделятся?
+7
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+7
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Moonwalker
"Президент 2Drots Жека"...
Звучит, конечно, феерично... Мои олдскулы свело ))
+5
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Саша Казанов
Снова Питер виноват
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heathen
а он ещё живёт по ценам 2008 года, наверное. Машины по 400, квартиры по 2млн...
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belikovda.90
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За 100 рублей пускай играет на Москвиче, а тут стадион другого класса
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Сергей Иванов
"Президент" футбольного клуба жалуется на билеты на афишируемое спортивное мероприятие ценой в семь долларов.
Даже читать смешно.
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