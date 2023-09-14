Сергей Семак: «Медийный футбол занял свою нишу – это хорошо»

Сергей Семак рассказал, что сын попросил у него футболку 2Drots.

«Я не думаю, что это будущее. Это определенная ниша, которая занята сейчас. Сейчас такое время, что есть медийность, соцсети, которые позволяют заполнить именно эту нишу. Это хорошо на мой взгляд. Есть определенные нюансы, но я в этом ничего плохого не вижу. Хорошая идея, хорошая инициатива.

Много любительских турниров, которые сопоставимы [по уровню], за тем исключением, что их не освещают. А поскольку привлекли еще популярных блогеров, [популярных] людей нашей страны, привлекает интерес подростков к футболу. У меня даже сын сказал: «Пап, я хочу футболку 2Drots».

Я не знал правил, сейчас узнаю: оранжевый мяч, 12-й игрок – круто продержаться 3 минуты, пока мяч не ушел. Интересно. Опять же, нельзя сравнивать футбол профессиональный с задачами и медиафутбол. Медийный футбол занял именно свою нишу – это хорошо», – рассказал главный тренер « ».