Сергей Семак: «Медийный футбол занял свою нишу – это хорошо»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Winline Медиалига Медиафутбол

Сергей Семак рассказал, что сын попросил у него футболку 2Drots.

«Я не думаю, что это будущее. Это определенная ниша, которая занята сейчас. Сейчас такое время, что есть медийность, соцсети, которые позволяют заполнить именно эту нишу. Это хорошо на мой взгляд. Есть определенные нюансы, но я в этом ничего плохого не вижу. Хорошая идея, хорошая инициатива.

Много любительских турниров, которые сопоставимы [по уровню], за тем исключением, что их не освещают. А поскольку привлекли еще популярных блогеров, [популярных] людей нашей страны, привлекает интерес подростков к футболу. У меня даже сын сказал: «Пап, я хочу футболку 2Drots».

Я не знал правил, сейчас узнаю: оранжевый мяч, 12-й игрок – круто продержаться 3 минуты, пока мяч не ушел. Интересно. Опять же, нельзя сравнивать футбол профессиональный с задачами и медиафутбол. Медийный футбол занял именно свою нишу – это хорошо», – рассказал главный тренер «Зенита».

 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
что что, но форма тиффани у 2дротс реально симпатичная
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий