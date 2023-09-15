Матч Медиалиги «Чисто Питер» – 2Drots пройдет на стадионе «Петровский»

Теги Зенит Петровский 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

«Петровский» примет матч Winline Медиалиги «Чисто Питер» – 2Drots.

Матч состоится 23 сентября в рамках 4-го тура групповой стадии Winline Медиалиги. Начало игры – 18:00 (мск).

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе – Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов. 

Также в заявку клуба на четвертый сезон МФЛ включен гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

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4 комментария

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Зелёный гопник
Чисто Питер вынесет на классе💪🏻
+3
0
+3
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Apol
Ответ Андрей Яковлев
испоганят намоленую арену бесполезными блогерами. Хорошо хоть на Крестовский не пустили.
Лечись, мой тебе совет
0
0
0
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