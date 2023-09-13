Сычев о предложении «Титана»: «Сколько бы мне ни предложили, я бы все равно не ушел из 2Drots»

Дмитрий Сычев рассказал о предложении «Титана» перед стартом МФЛ-3.

«У меня перед третьим сезоном Медиалиги было предложение от «Титана». Мы встречались с Сашей Зуевым (президентом «Титана» – Sports.ru).

Он мне предложил 100 тысяч и премиальные, помощь в создании вратарской школы, где я бы смог тренировать детей. Я бы вел какие-нибудь шоу.

Я вечером в этот день набрал Жеке (президенту 2Drots – Sports.ru). Он сказал, что если я хочу, то могу уйти. Я ему сказал, что хочу остаться в 2Drots.

Неважно, предложили бы мне, например, 200, 300, 400 тысяч – я бы все равно не ушел из команды. Хотел повысить зарплату? Нет, я ему даже слова не сказал, чтобы он поднял мне ее», – сказал голкипер 2Drots.

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