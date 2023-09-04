Кузнецов о победах 2Drots над профи: «Это феномен какой-то. У нас ребята из академий, все могли играть на более высоком уровне»

Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями после победы над «Динамо» Киров (2:0).

2Drots одержали победу в 3-м раунде Фонбет Кубка России и стали первым медийным клубом, пробившимся в 4-й раунд.

– После игры с «Муромом» вы говорили, что лично постирали футболки и трусы своим игрокам. Что вы сделаете сегодня?

– Что они попросят, то и сделаю. Они – виновники торжества и могут заказывать музыку. Я хочу сказать им огромное спасибо. Они творят историю, мы первая медийная команда, которая прошла три этапа в Кубке.

– Вы обыграли три профессиональные команды. В чем секрет?

– Наверное, это какой-то феномен. Собралась очень игровая команда со своими моральными устоями. Мы не любим уступать. Не секрет, что у нас собраны ребята, которые заканчивали академии.

Но потом у них был перерыв в карьере, хотя я вижу, что они могли бы играть и на более высоком уровне, – сказал главный тренер 2Drots.

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