Кузнецов о победах 2Drots над профи: «Это феномен какой-то. У нас ребята из академий, все могли играть на более высоком уровне»
Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями после победы над «Динамо» Киров (2:0).
2Drots одержали победу в 3-м раунде Фонбет Кубка России и стали первым медийным клубом, пробившимся в 4-й раунд.
– После игры с «Муромом» вы говорили, что лично постирали футболки и трусы своим игрокам. Что вы сделаете сегодня?
– Что они попросят, то и сделаю. Они – виновники торжества и могут заказывать музыку. Я хочу сказать им огромное спасибо. Они творят историю, мы первая медийная команда, которая прошла три этапа в Кубке.
– Вы обыграли три профессиональные команды. В чем секрет?
– Наверное, это какой-то феномен. Собралась очень игровая команда со своими моральными устоями. Мы не любим уступать. Не секрет, что у нас собраны ребята, которые заканчивали академии.
Но потом у них был перерыв в карьере, хотя я вижу, что они могли бы играть и на более высоком уровне, – сказал главный тренер 2Drots.
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