Кузнецов о матче 2Drots в сухом доке: «Нас поставили перед фактом, но обиженная сторона здесь – «Динамо Киров. Их болельщиков обделили»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Sports.ru Динамо Киров Дмитрий Кузнецов 2Drots Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов назвал матч в сухом доке самым необычным в его карьере.

Матч 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots Кузнецова и кировским «Динамо» проходит в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.

– Это самое необычное место для игры в футбол в вашей карьере?

– Конечно, необычное. Самый необычный матч. Но нам не привыкать. Надо играть там, где предложили, команды в равных условиях. Играем на севере, тут строят плавучие платформы…

Но это честь для нас, если так решили на самом верху, мы должны не ударить в грязь лицом.

– На самом верху – это вы кого имеете в виду? РФС?

– Вы и сами догадываетесь (улыбается). «Новатэк» и все отсюда вытекающее.

– А как вам сообщили об этом решении? Поставили перед фактом, что едете играть в Белокаменку?

– Да, поставили перед фактом, но обиженная сторона здесь – «Динамо» Киров. Мы должны были играть на выезде, перед их болельщиками, которые ждали матч, но их обделили.

– В вашей игровой карьере какое было самое необычное место, где вам пришлось сыграть?

– В колонии строгого режима в Саратове. Там было не поле, а коробка. Сыграли с заключенными. А почему нет, они не люди, что ли? Они тоже здорово сыграли, интересный матч был, – приводит слова главного тренера 2Drots корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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