Гаучо забил в 2 матчах подряд Фонбет Кубка России. Форвард 2Drots никогда не играл на профессиональном уровне
Форвард 2Drots Гаучо вновь забил в Фонбет Кубке России.
23-летний ганец отметился забитым мячом в игре 3-го раунда Пути регионов против «Динамо» Киров (2:0, второй тайм).
Для нападающего «самураев» это второй гол на турнире в нынешнем сезоне. Ранее он также забил в матче 2-го раунда с «Муромом» (3:1).
Гаучо перешел в 2Drots из другого медиафутбольного клуба Reality осенью прошлого года.
Он никогда не играл на профессиональном уровне в России, дебютировав в Кубке в этом сезоне.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киров – 2Drots.
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