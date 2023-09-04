Гаучо забил в 2 матчах подряд Фонбет Кубка России. Форвард 2Drots никогда не играл на профессиональном уровне

Форвард 2Drots Гаучо вновь забил в Фонбет Кубке России.

23-летний ганец отметился забитым мячом в игре 3-го раунда Пути регионов против « » Киров (2:0, второй тайм).

Для нападающего «самураев» это второй гол на турнире в нынешнем сезоне. Ранее он также забил в матче 2-го раунда с «Муромом» (3:1).

перешел в 2Drots из другого медиафутбольного клуба Reality осенью прошлого года.

Он никогда не играл на профессиональном уровне в России, дебютировав в Кубке в этом сезоне.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киров – 2Drots.

Самые необычные стадионы мира: плавучий стадион, поле в Альпах и арена в скале

Матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря. И это никому не нужно

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS