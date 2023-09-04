Киров примет матчи 2Drots и местного «Динамо» 17 сентября – так болельщикам компенсируют перенос кубковой игры

Теги ФОНБЕТ Кубок России болельщики Вторая лига Б Динамо Киров 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов положительно относится к переносу матча 2Drots в Белокаменку.

Медиафутбольный клуб сыграет с кировским «Динамо» в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке. Матч должен был пройти в Кирове, так как «Динамо» является командой-хозяйкой игры.

«Я такие истории всегда воспринимаю положительно, потому что уехать на край света и сыграть там в футбол – это круто. Вопрос только в дискомфорте, который может испытать каждая участвующая сторона, и, естественно, зрители, которые ждали у себя этот матч.

Поэтому, имея возможность нивелировать данный диссонанс в общественном мнении, мы совместно с РФС организуем матч 2Drots внутри Медиалиги в Кирове. И сделаем это совместно с кировским «Динамо».

17 сентября, если не ошибаюсь, 2Drots сыграют с «Деньгами». А «Динамо» проведет матч во Второй лиге со своим соперником. И кировчане за один день смогут лицезреть и свою любимую команду, и 2Drots», – сказал президент Медиалиги.

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