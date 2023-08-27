Медведев намерен дебютировать в медиафутболе за «Чисто Питер»: «Готов бороться за место в основе»

Александр Медведев планирует сыграть за медиафутбольную команду «Чисто Питер».

Сегодня «Чисто Питер» принимает NikiFilini в Санкт-Петербурге в ответной стыковой игре за выход в групповую стадию турнира. В первом стыковом матче «ЧП» обыграл Nikifilini (2:0). На ответную игру в стартовый состав попали Анатолий Тимощук и Александр Анюков.

«Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за «Чисто Питер» в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе», – сказал 68-летний председатель правления «Зенита».

Ранее Александр попал в заявку петербурской медийной команды «Чисто Питер» на позиции нападающего.

« » – медиафутбольная команда из Санкт-Петербурга, которую возглавляет Владислав Радимов.

Ранее Сергей Семак посетил тренировку медиакоманды.