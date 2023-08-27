Медведев намерен дебютировать в медиафутболе за «Чисто Питер»: «Готов бороться за место в основе»

Теги Зенит Александр Анюков Владислав Радимов Анатолий Тимощук Сергей Семак СКА премьер-лига Россия Александр Медведев КХЛ Winline Медиалига Чисто Питер NikiFilini Медиафутбол

Александр Медведев планирует сыграть за медиафутбольную команду «Чисто Питер».

Сегодня «Чисто Питер» принимает NikiFilini в Санкт-Петербурге в ответной стыковой игре Winline Медиалиги за выход в групповую стадию турнира. В первом стыковом матче «ЧП» обыграл Nikifilini (2:0). На ответную игру в стартовый состав попали Анатолий Тимощук и Александр Анюков.

«Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за «Чисто Питер» в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе», – сказал 68-летний председатель правления «Зенита».

Ранее Александр попал в заявку петербурской медийной команды «Чисто Питер» на позиции нападающего.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда из Санкт-Петербурга, которую возглавляет Владислав Радимов.

Ранее Сергей Семак посетил тренировку медиакоманды.

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11 комментариев

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Arman FCSM
Ну, тут без вариантов Медведев пробьётся в основу. Мужичок-то подтянутый, способный. Кстати, главным тренером можно назначить Йозе Марино из СКА. Ну, а че? Талантливый человек талантлив во всем
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Евгений Лифшиц
Ответ Барберис
А зачем? Есть же модель Зенита. Берем государственные деньги национальной компании, не поднимаем пенсии старикам и бабулям, которые в принципе и построили и защитили страну, и просто дарим командам из города президента, в знак благодарности за то , что город подарил миру такого президента. И все!!!!! Я вас прошу, не надо ничего придумывать, страна очень довольна! Пенсионеры согласны даже с тем, чтобы создавали несколько команд медиалиги, чтобы можно было регилуровать ход турнира. Понравилось? Я сам придумал! Никто этого еще в России не делал!!! Это не хитрость, и этого не было. Хитрость заключается вот в чем. Создаешь несколько команд, и юридически не связываешь клубы, чтобы никто не догодался, и сам уже решаешь, как быть с конкретным результатом, это помогает выиграть чемпионат. Мое ноу-хау. Главное, чтобы кругом бараны были и не догодались. С этим тоже согласны. Кстати, бабули с подьезда очень хотели унать, что стало с трансфером Нереса, говорят если денег не хватает, могут ради Зенита покончить с собой, чтобы любимому клубу страны досталось больше денег.
Вам нужен огнетушитель...
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alessandroma
Чисто национальное достояние
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Константин Эсперов
Скажите ,чтобы надел обувь с шипами , а то упадёт .
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Ilovethisgame77
Он же помрёт на игре))
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Ковид 07.10.52
А чего ему делать-то на десяти должностях при газпроме...на все времени не хватает. остается футболом и теннисом...развлекаться...
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.ru
похоже слишком буквально воспринял поговорку... Медведей да учат
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костянчик1918
Ответ Барберис
А зачем? Есть же модель Зенита. Берем государственные деньги национальной компании, не поднимаем пенсии старикам и бабулям, которые в принципе и построили и защитили страну, и просто дарим командам из города президента, в знак благодарности за то , что город подарил миру такого президента. И все!!!!! Я вас прошу, не надо ничего придумывать, страна очень довольна! Пенсионеры согласны даже с тем, чтобы создавали несколько команд медиалиги, чтобы можно было регилуровать ход турнира. Понравилось? Я сам придумал! Никто этого еще в России не делал!!! Это не хитрость, и этого не было. Хитрость заключается вот в чем. Создаешь несколько команд, и юридически не связываешь клубы, чтобы никто не догодался, и сам уже решаешь, как быть с конкретным результатом, это помогает выиграть чемпионат. Мое ноу-хау. Главное, чтобы кругом бараны были и не догодались. С этим тоже согласны. Кстати, бабули с подьезда очень хотели унать, что стало с трансфером Нереса, говорят если денег не хватает, могут ради Зенита покончить с собой, чтобы любимому клубу страны досталось больше денег.
Во у тебя бомбит )
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