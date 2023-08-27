Медведев намерен дебютировать в медиафутболе за «Чисто Питер»: «Готов бороться за место в основе»
Александр Медведев планирует сыграть за медиафутбольную команду «Чисто Питер».
Сегодня «Чисто Питер» принимает NikiFilini в Санкт-Петербурге в ответной стыковой игре Winline Медиалиги за выход в групповую стадию турнира. В первом стыковом матче «ЧП» обыграл Nikifilini (2:0). На ответную игру в стартовый состав попали Анатолий Тимощук и Александр Анюков.
«Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за «Чисто Питер» в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе», – сказал 68-летний председатель правления «Зенита».
Ранее Александр попал в заявку петербурской медийной команды «Чисто Питер» на позиции нападающего.
«Чисто Питер» – медиафутбольная команда из Санкт-Петербурга, которую возглавляет Владислав Радимов.
Ранее Сергей Семак посетил тренировку медиакоманды.
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