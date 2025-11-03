6521 зритель посетил финал Кубка Медиалиги в Краснодаре – это антирекорд для решающих матчей турниров МФЛ

На финале Кубка Медиалиги установлен антирекорд посещаемости.

6521 зритель посетил финал WINLINE Кубка Медиалиги, что стало антирекордом для решающих матчей турниров МФЛ.

Финал, в котором встречаются ФК «10» и «СиндЕкат », проходит на стадионе академии «Краснодара» вместимостью примерно 7,5 тысячи зрителей.

Перед игрой сегодня выступили американские артисты Yung Dred, Smokepurpp и Richie Wess, а также Олег Майами. В перерыве на поле спел The Limba.

Для сравнения, на финал второго сезона МФЛ между 2Drots и «Родиной Медиа » в 2022 году на этот же стадион пришли 7458 человек. Ранее этот показатель был самым низким для финалов.

Рекорд турниров Медиалиги был установлен в июле этого года – финал шестого сезона между «Амкалом » и «БроукБойз » в «Лужниках» (2:0) собрал 31 715 зрителей.

