Игроки ФК «10» подарили Мусагалиеву 5 млн рублей. Это призовые команды за победу в Кубке Медиалиги

Игроки ФК «10» подарили Мусагалиеву 5 млн рублей после победы в Кубке Лиги.

Футболисты ФК «10» отдали все призовые за победу в WINLINE Кубке Медиалиги президенту клуба Азамату Мусагалиеву.

В финале турнира «Десятка» обыграла «СиндЕкат» в серии буллиталити (0:0, 3:1Б).

На церемонии награждения вместе с трофеем глава Медиалиги Николай Осипов вручил игрокам чек на пять миллионов рублей.

В раздевалке капитан команды Никита Чичерин заявил, что футболисты решили отдать эти деньги Мусагалиеву.

«То, что вы в нас вложили, никакими чеками не окупить. Мы от команды вручаем этот чек вам.

Этим поступком мы хотим показать, как мы вам благодарны и как мы ценим все, что вы делаете для нас», – сказал Чичерин.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
