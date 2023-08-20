Голы Канунникова и Дядюна принесли «Чисто Питер» победу в дебютной игре в Медиалиге. Гена Миллер заработал пенальти

Теги Владислав Радимов Владимир Дядюн Максим Канунников Winline Медиалига Чисто Питер NikiFilini Медиафутбол

«Чисто Питер» стартовал с победы в Winline Медиалиге.

Команда тренера Владислава Радимова обыграла NikiFilini в первом стыковом матче за выход в групповой раунд МФЛ (2:0).

Голы во втором тайме забили с пенальти нападающие Владимир Дядюн и Максим Канунников.

В концовке на замену в составе «Чисто Питер» вышел блогер Гена Миллер (1,56 млн подписчиков на YouTube).

За отведенное ему на поле время Гена заработал пенальти, который реализовал Канунников.

Ответный матч между «Чисто Питер» и NikiFilini состоится 27 августа в Санкт-Петербурге.

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5 комментариев

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Иван Лазович
Гена Миллер легенда
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Spaten
Дядюн и Канун. И какая это медиалига?
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андрэ
ахахаха, лига пенсионеров и сбитых летчиков - называйте все своими именами
+4
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Xisko V
Почему это в разделе футбол?
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tony
Ответ Spaten
Дядюн и Канун. И какая это медиалига?
Да там все такие, сплошные профики из экс-пфл
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