Голы Канунникова и Дядюна принесли «Чисто Питер» победу в дебютной игре в Медиалиге. Гена Миллер заработал пенальти
«Чисто Питер» стартовал с победы в Winline Медиалиге.
Команда тренера Владислава Радимова обыграла NikiFilini в первом стыковом матче за выход в групповой раунд МФЛ (2:0).
Голы во втором тайме забили с пенальти нападающие Владимир Дядюн и Максим Канунников.
В концовке на замену в составе «Чисто Питер» вышел блогер Гена Миллер (1,56 млн подписчиков на YouTube).
За отведенное ему на поле время Гена заработал пенальти, который реализовал Канунников.
Ответный матч между «Чисто Питер» и NikiFilini состоится 27 августа в Санкт-Петербурге.
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