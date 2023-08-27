Тимощук и Анюков попали в стартовый состав «Чисто Питер» на ответный стыковой матч Медиалиги

Теги Зенит Александр Анюков Владислав Радимов Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Winline Медиалига Чисто Питер NikiFilini Медиафутбол

Анатолий Тимощук и Александр Анюков сыграют за «Чисто Питер» в стыках Медиалиги.

Экс-игроки «Зенита» выйдут в старте за петербургскую медиафутбольную команду в ответном стыковом матче с NikiFilini за выход в групповую стадию Winline МФЛ.

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербург на втором поле стадиона «Смена». Начало – в 19:00

Первая игра завершилась победой «ЧП» – 2:0.

Фото: телеграм-канал «Чисто Питер»

Тренирует «ЧП» Владислав Радимов, игравший в свое время за «Зенит» вместе с Анюковым и Тимощуком.

Ранее Сергей Семак посетил тренировку «Чисто Питер».

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5 комментариев

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Grishkevich
У них даже Миллер в запасе есть
+5
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Nick Crosier
Наступили в медиафутбол.
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JamesBulger7
Ответ Grishkevich
У них даже Миллер в запасе есть
Генчик Миллер✊
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a.k.a. DRAGON0928
Можно глянуть. Тимо и Саша в хорошей форме
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okkervil
Попали? По мне, так вляпались.
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