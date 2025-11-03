«Мы пришли сюда без Fan ID!» скандировали фанаты на финале Кубка Медиалиги в Краснодаре

«Мы пришли сюда без Fan ID!» скандировали фанаты на финале Кубка Медиалиги.

Фанаты скандировали кричалку про Fan ID на финале WINLINE Кубка Медиалиги.

В решающем матче турнира сегодня в Краснодаре играют ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

По ходу первого тайма фанаты «СиндЕката» сначала зарядили «Мы пришли сюда без Fan ID!», а затем начали скандировать «Fan ID – убийца футбола».

Финал Кубка Лиги проходит на стадионе академии «Краснодара» вместимостью примерно 7,5 тысячи зрителей.

Для посещения турниров Медиалиги с первого сезона не требуются Fan ID и другие дополнительные документы.