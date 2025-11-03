  • Спортс
  • «Это #####, #####! Будь мужиком! Если ты эти правила придумал, следуй им!» Лактионов накричал на Кортаву из-за неназначенного пенальти
«Это #####, #####! Будь мужиком! Если ты эти правила придумал, следуй им!» Лактионов накричал на Кортаву из-за неназначенного пенальти

Лактионов накричал на Кортаву из-за неназначенного пенальти.

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов эмоционально отреагировал на решение арбитра Ивана Сиденкова не назначать пенальти в ворота «СиндЕката» в финале WINLINE Кубка Медиалиги (0:0, второй тайм).

В концовке второго тайма после подачи в штрафную площадь екатеринбургской команды мяч попал в руку защитнику «СиндЕката» Олегу Дзантиеву.

Футболисты «Десятки» требовали назначить 11-метровый, однако арбитр не зафиксировал нарушения правил.

Сиденков хотел посмотреть повтор эпизода, но резервный судья Максим Чембулатов сказал ему, что у ФК «10» не осталось челленджей на ВАР.

«Десятка» не смогла использовать челлендж, так как дважды брала его еще в первом тайме, исчерпав, таким образом, лимит.

Лактионов в порыве эмоций накричал на технического директора МФЛ Дмитрия Кортаву: «Это #####, #####! Будь мужиком! Если ты эти правила (любая рука в штрафной – пенальти – Спортс’‘) придумал, следуй им!»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
