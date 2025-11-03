ФК «10» получил 5 млн рублей за победу в Кубке Медиалиги. Полунин из «Эгриси» выиграл 500 тысяч за лучший гол турнира
ФК «10» выиграл пять миллионов рублей.
«Десятка» получила солидный денежный приз за победу в WINLINE Кубке Медиалиги.
В финале команда Азамата Мусагалиева победила «СиндЕкат» в серии буллиталити (0:0, 3:1 Б).
Вместе с трофеем Николай Осипов вручил ФК «10» чек на пять миллионов рублей.
Также Медиалига вручила два чека по 500 тысяч рублей за лучший гол турнира и за лучший сэйв.
Автором лучшего гола стал Олег Полунин из «Эгриси», а лучшим спасением отметился голкипер Lit Energy Павел Ковалев.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости