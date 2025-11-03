  • Спортс
  • ФК «10» получил 5 млн рублей за победу в Кубке Медиалиги. Полунин из «Эгриси» выиграл 500 тысяч за лучший гол турнира
ФК «10» получил 5 млн рублей за победу в Кубке Медиалиги. Полунин из «Эгриси» выиграл 500 тысяч за лучший гол турнира

ФК «10» выиграл пять миллионов рублей.

«Десятка» получила солидный денежный приз за победу в WINLINE Кубке Медиалиги.

В финале команда Азамата Мусагалиева победила «СиндЕкат» в серии буллиталити (0:0, 3:1 Б).

Вместе с трофеем Николай Осипов вручил ФК «10» чек на пять миллионов рублей.

Также Медиалига вручила два чека по 500 тысяч рублей за лучший гол турнира и за лучший сэйв.

Автором лучшего гола стал Олег Полунин из «Эгриси», а лучшим спасением отметился голкипер Lit Energy Павел Ковалев.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
