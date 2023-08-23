Тимощук и Анюков сыграют за «Чисто Питер» в Медиалиге. Радимов подтвердил

Анатолий Тимощук и Александр Анюков сыграют за «Чисто Питер» в стыках Медиалиги.

Петербургская медиафутбольная команда примет NikiFilini 27 августа в ответном стыковом матче за выход в групповую стадию Winline МФЛ (первая игра – 2:0).

Тренирует «ЧП» , игравший в свое время за « » вместе с и .

– Работать главным тренером в профессиональном футболе вдали от дома я бы сейчас не смог, а тут как раз создали такой проект с нуля, который получается совмещать с учебой. Уже месяц-полтора мы этим занимаемся – это нереально тяжело, но в этом и есть своя прелесть. Те люди, которые меня окружают и создали эту команду, такие талантливые и позитивные, что многим вещам мне приходится учиться на ходу, но это очень интересно. Я очень рад, что меня жизнь свела со многими людьми.

– За кем из « » нужно следить?

– Для меня они все равны, потому что как тренер и их товарищ я не могу кого-то выделять. Я думаю, всех медиаперсон, которые здесь играют, вы прекрасно знаете. Из самых популярных, кто приковывает большее внимание – олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Галлямов, блогер Гена Миллер, , бывший футболист .

Есть ребята, которые сейчас хотят развиваться в медийном плане. Когда они все вместе выходят на поле – это интересно зрителю. В следующем матче за нас сыграют бывшие футболисты «Зенита» Тимощук и Анюков. Если пройдем стыки, будем думать, кто еще сможет за нас сыграть. В первую очередь нужно медиа, а потом уже футбол, чтобы этот продукт был интересен людям. Ребята из нашего медиапродакшна нереально талантливые, они занимаются этим 24 часа в сутки. Ролики получаются интересными и душевными.

– Какой результат на МФЛ-4 будет приемлемым для «Чисто Питер»?

– Я не задавался этим вопросом. Есть гранды, с которыми соперничать на данном этапе пока тяжело, но будем отдавать все, что возможно. Хочется добиться хорошего результата. За месяц существования команды сложно поставить цель победить на турнире. « », 2Drots или « » не сразу все выиграли, – отметил Радимов.

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