Тимощук и Анюков сыграют за «Чисто Питер» в Медиалиге. Радимов подтвердил
Анатолий Тимощук и Александр Анюков сыграют за «Чисто Питер» в стыках Медиалиги.
Петербургская медиафутбольная команда примет NikiFilini 27 августа в ответном стыковом матче за выход в групповую стадию Winline МФЛ (первая игра – 2:0).
Тренирует «ЧП» Владислав Радимов, игравший в свое время за «Зенит» вместе с Анюковым и Тимощуком.
– Работать главным тренером в профессиональном футболе вдали от дома я бы сейчас не смог, а тут как раз создали такой проект с нуля, который получается совмещать с учебой. Уже месяц-полтора мы этим занимаемся – это нереально тяжело, но в этом и есть своя прелесть. Те люди, которые меня окружают и создали эту команду, такие талантливые и позитивные, что многим вещам мне приходится учиться на ходу, но это очень интересно. Я очень рад, что меня жизнь свела со многими людьми.
– За кем из «Чисто Питер» нужно следить?
– Для меня они все равны, потому что как тренер и их товарищ я не могу кого-то выделять. Я думаю, всех медиаперсон, которые здесь играют, вы прекрасно знаете. Из самых популярных, кто приковывает большее внимание – олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Галлямов, блогер Гена Миллер, Форза, бывший футболист Гасилин.
Есть ребята, которые сейчас хотят развиваться в медийном плане. Когда они все вместе выходят на поле – это интересно зрителю. В следующем матче за нас сыграют бывшие футболисты «Зенита» Тимощук и Анюков. Если пройдем стыки, будем думать, кто еще сможет за нас сыграть. В первую очередь нужно медиа, а потом уже футбол, чтобы этот продукт был интересен людям. Ребята из нашего медиапродакшна нереально талантливые, они занимаются этим 24 часа в сутки. Ролики получаются интересными и душевными.
– Какой результат на МФЛ-4 будет приемлемым для «Чисто Питер»?
– Я не задавался этим вопросом. Есть гранды, с которыми соперничать на данном этапе пока тяжело, но будем отдавать все, что возможно. Хочется добиться хорошего результата. За месяц существования команды сложно поставить цель победить на турнире. «Амкал», 2Drots или «Родина Медиа» не сразу все выиграли, – отметил Радимов.
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