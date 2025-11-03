1

T-Squad Текилы против Sky Club Макана, команда Андрея Кириленко сыграет с SBC Элджея в Media Basket

Расписание 12-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 12

3 ноября, понедельник

T-Squad (команда Текилы) – Sky Club (команда Макана). Начало – в 16:00 

Pena Team – GOATS x ALLSTARS. Начало – в 17:00 

AUF – БК «10» (команда Medium Quality). Начало – в 18:00 

Sky Club (команда Макана) – Pena Team. Начало – в 18:45 

«Качает Россия» – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 20:00 

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – SBC (команда Элджея). Начало – в 21:00 

Hoops – «Качает Россия». Начало – в 21:45 

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Лига Ставок Media Basket
logoЛига Ставок Media Basket
Sayonara Boys (баскетбол)
T-Squad (баскетбол)
Dawgs (баскетбол)
logoАндрей Кириленко
HOOPS (баскетбол)
результаты
GOATS (баскетбол)
Lugang Team (баскетбол)
Sky Club (баскетбол)
logo«T-Killah» Александр Тарасов
AUF (баскетбол)
календарь
Pena Team (баскетбол)
БК 10
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
ФК «10» против «СиндЕката» в финале WINLINE Кубка Медиалиги
сегодня, 08:16
«Хихантес» Прокопа проиграл PIO FC в 4-м туре Кингс Лиги. Российский футболист забил первый гол в испанской медиалиге
вчера, 20:20
Прокоп забил первый гол в Кингс Лиге Пике. Испанский комментатор сказал «спасибо!» на русском языке
вчера, 19:56Видео
Flava Тимати обыграл AUF, БК «10» разгромно уступил Lugang Team Гуфа в Media Basket
вчера, 19:21
Егоров о Станковиче: «Он работает в России уже полтора года, но до сих пор дает интервью по-итальянски. Подтянуть русский язык для него – плевое дело»
вчера, 16:34
Эрик о трансфере Сали в FC ViBE: «Сожалею. Будь моя воля, он остался бы в 2Drots навсегда»
вчера, 16:14
«Люди устали смотреть РПЛ и НБА. А медиафутбол и медиабаскет – это цирк для развлечения, так же как и ФИФА». Чипинкос о спортивной индустрии
вчера, 14:04
Маменко покинул «Альфа-Банку»
вчера, 13:26
«Марсело уже жалуется – это в ДНК игроков, носивших белую футболку». Пике потроллил бразильца в Кингс Лиге
вчера, 13:18Видео
Вульф объявил об уходе из 2Drots
вчера, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46