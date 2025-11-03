T-Squad Текилы против Sky Club Макана, команда Андрея Кириленко сыграет с SBC Элджея в Media Basket

Расписание 12-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 12

3 ноября, понедельник

T-Squad (команда Текилы) – Sky Club (команда Макана). Начало – в 16:00

Pena Team – GOATS x ALLSTARS. Начало – в 17:00

AUF – БК «10» (команда Medium Quality). Начало – в 18:00

Sky Club (команда Макана) – Pena Team. Начало – в 18:45

«Качает Россия» – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 20:00

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – SBC (команда Элджея). Начало – в 21:00

Hoops – «Качает Россия». Начало – в 21:45

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.