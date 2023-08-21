Радимов ответил игроку 2Drots Ослоновскому: «У него медаль за победу в Медиалиге, у меня – золото ЧР и победа в Кубке УЕФА»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия болельщики «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов мощно ответил на высказывание Владислава Ослоновского.

Вчера Ослоновский отреагировал на слова главного тренера «Чисто Питера» Радимова о президенте 2Drots Неките, назвав Радимова «старым чуваком, который играл в 90-х за «Зенит» и заявил, что «Чисто Питеру» сильно повезло, что они могут оказаться в одной группе с 2Drots.

«Друзья, тут легенда новотроицкой «Носты» и ФК «Луки-Энергия» решил рассказать, что я должен «писаться кипятком от радости», что он приедет в Петербург сыграть в футбол.

Вероятно, юноша переносит свои ощущения от футбола на других людей. Что такое 15 тысяч на стадионе он узнал к 30 годам на матче 2Drots с ЦСКА.

В моей игровой карьере 30 тысяч на трибунах – это обычные выходные. Иногда случались и 80 тысяч на «Сантьяго Бернабеу», и 98 тысяч на «Камп Ноу», и 75 тысяч фанатов на «Миллениуме» в Кардиффе, которые тебя всей душой ненавидят и болеют против.

У этого Слона дома на полке медаль за победу в Медиалиге, у меня – за золото чемпионата России и победу в Кубке УЕФА. Прошу меня простить, но откровенно скажу, что для меня приезд этого парня в мой город никаким впечатляющим событием не станет. 

Говоришь, для твоей аудитории я «какой-то старый чувак из 90-х»? Без проблем. Но и для моей аудитории Влад Ослоновский – пустой звук. Это тоже абсолютная правда, это нормально – у разных поколений свои герои. Ну а называть игроков «ЧП» «червями» – такое я точно не спущу. Это моя команда и мои товарищи, за которых я буду стоять до конца!» – написал Радимов.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга, участник стыковых матчей за попадание в четвертый сезон Winline Медиалиги.

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30 комментариев

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Evgeny Trifonov
ну хоть кто то спустил с небес персонажей из медиа лиги . А то у них ЧСВ последнее время в стратосферу улетело
+53
-2
+51
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SuperCombain
Кто такой Радимов, знают +- все болельщики в России. Кто такой Ослоновский?
+32
-1
+31
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Bartez1986
Ослоновский как-то в Тюмени успел засветиться. Редкостное днище. А по сравнению с Радимовым просто никто
+30
-1
+29
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gustavo1097
Смешно, когда какие то сосунки пытаются что то выкинуть в адрес легенд российского футбола, таких как Радимов.
+12
0
+12
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ЛексЛютый
Все по факту, корректно даже.
+11
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buFFon
Ответ Evgeny Trifonov
ну хоть кто то спустил с небес персонажей из медиа лиги . А то у них ЧСВ последнее время в стратосферу улетело
ещё бы сделали отдельно раздел про медиалигу, чтобы новости сюда не лезли..
+8
0
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Garikus89
Ну яйки у Радимова точно больше, чем у какого-то перца из Медиалиги)
+8
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adekvat11
говорить можно про Радимова(после карьерного) что угодно , но как игрок он был на топ уровне и медийщикам надо больше уважения проявлять, а не строить из себя звёзд, которыми они естественно не являются.
+5
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Dimas-1991
Ответ buFFon
ещё бы сделали отдельно раздел про медиалигу, чтобы новости сюда не лезли..
Нужна функция на спортсе, чтобы отключать ненужные разделы.
+4
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Олег Сагайдачный
Ответ Дурачок
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Не зря имя себе выбрал. В тему. Здесь ты прав 100%.
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dimamak10
Не являюсь аудиторией Влада , но про Ослоновского впервые слышу. Не слежу за медиалигой, но похоже понял что то про нее, забрали грязь с пресс конференций ЮФС, где все Друг друга оскорбляют и пытаются задеть отсюда и шоу. Когда Соболев приложил руки к паху это случилось когда они с Джикией взяли клуб из медиалиги
+3
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+3
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a.k.a. DRAGON0928
Поставил на местл
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Антон Панарин
Не, ну тут Николаич по фактам
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Hong Kil
Медиалига, это где никому не известные "ослоны" могут приобщиться к легендам. Понятно, что наследникам участников турнира "Кожаный мяч" не хватает такта и воспитания, увы.
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Архитектор Мендисабаль
Хорош, Влад! Опустил недоигрока на его место.
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.ru
Ответ Доктор Верховцев
А почему он «Слон»? Он же Ослоновский, от слов «осёл» и «новь».
плох тот осёл который не мнит себя слоном...
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Катя_СПб
Ответ блокад блокадыч
ну хз, многие знают кто такой слон)))
Сейчас у нас слонов в зоопарке нет. Только в цирк иногда приезжают. Так что не все дети видели.
Но в данном контексте какая-то Моська гавкнула на слона ( чтобы не было двусмысленности слон - это Радимов)
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Bobby Shmonka
Ответ Evgeny Trifonov
ну хоть кто то спустил с небес персонажей из медиа лиги . А то у них ЧСВ последнее время в стратосферу улетело
благодаря глупым детям которым не хватает мозгов для просмотра нормального футбола,и они смотрят медиапарашу
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Dmitriy Vin
Радимов как человек - спорный персонаж. Но футболистом он был топовым. Многих европейских звезд возил. Был с отличным пасом, виденьем поля и хорошим выбором позиции. За ЦСКА и Зенит очень круто выступал. А кто этот второй - вообще не в курсе )))
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Bobby Shmonka
ахахаха красиво опустил медиаклоуна малолетнего
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EnzoAmatera
Ответ блокад блокадыч
ну хз, многие знают кто такой слон)))
Кто это?
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Spaten
Он Осел, а не Слон
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Anton Vasilev
Язык фактов
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Александр Жердин
Все правильно Влад сказал. Есть большой футбол и есть что то около футбола. Коим и является эта Медиа Лига
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Карма такая карма
Всё по делу сказанно.
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