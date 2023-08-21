Радимов ответил игроку 2Drots Ослоновскому: «У него медаль за победу в Медиалиге, у меня – золото ЧР и победа в Кубке УЕФА»

Владислав Радимов мощно ответил на высказывание Владислава Ослоновского.

Вчера Ослоновский отреагировал на слова главного тренера «Чисто Питера» Радимова о президенте 2Drots Неките, назвав Радимова «старым чуваком, который играл в 90-х за «Зенит» и заявил, что «Чисто Питеру» сильно повезло, что они могут оказаться в одной группе с 2Drots.

«Друзья, тут легенда новотроицкой «Носты» и ФК «Луки-Энергия» решил рассказать, что я должен «писаться кипятком от радости», что он приедет в Петербург сыграть в футбол.

Вероятно, юноша переносит свои ощущения от футбола на других людей. Что такое 15 тысяч на стадионе он узнал к 30 годам на матче 2Drots с ЦСКА.

В моей игровой карьере 30 тысяч на трибунах – это обычные выходные. Иногда случались и 80 тысяч на «Сантьяго Бернабеу», и 98 тысяч на «Камп Ноу», и 75 тысяч фанатов на «Миллениуме» в Кардиффе, которые тебя всей душой ненавидят и болеют против.

У этого Слона дома на полке медаль за победу в Медиалиге, у меня – за золото чемпионата России и победу в Кубке УЕФА. Прошу меня простить, но откровенно скажу, что для меня приезд этого парня в мой город никаким впечатляющим событием не станет.

Говоришь, для твоей аудитории я «какой-то старый чувак из 90-х»? Без проблем. Но и для моей аудитории Влад Ослоновский – пустой звук. Это тоже абсолютная правда, это нормально – у разных поколений свои герои. Ну а называть игроков «ЧП» «червями» – такое я точно не спущу. Это моя команда и мои товарищи, за которых я буду стоять до конца!» – написал Радимов.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга, участник стыковых матчей за попадание в четвертый сезон Winline Медиалиги.