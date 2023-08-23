Семак посетил тренировку «Чисто Питер» Радимова

Сергей Семак пообщался с Владиславом Радимовым на тренировке «Чисто Питер».

Медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга готовится к ответному стыковому матчу за выход в групповой раунд против NikiFilini (первая игра – 2:0).

Сегодня стало известно, что за «ЧП» в этом матче сыграют работающие в тренерском штабе в « » и .

до 2022 года работал в структуре «Зенита», тренировал дубль сине-бело-голубых. В 2014-м он входил в тренерский штаб Семака, который временно возглавил «Зенит» после отставки .

Фото: телеграм-канал «Чисто Питер»

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