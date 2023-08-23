Семак посетил тренировку «Чисто Питер» Радимова

Теги Зенит Александр Анюков Владислав Радимов Анатолий Тимощук Сергей Семак премьер-лига Россия Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Сергей Семак пообщался с Владиславом Радимовым на тренировке «Чисто Питер».

Медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга готовится к ответному стыковому матчу за выход в групповой раунд Winline Медиалиги против NikiFilini (первая игра – 2:0).

Сегодня стало известно, что за «ЧП» в этом матче сыграют работающие в тренерском штабе Семака в «Зените» Анатолий Тимощук и Александр Анюков.

Радимов до 2022 года работал в структуре «Зенита», тренировал дубль сине-бело-голубых. В 2014-м он входил в тренерский штаб Семака, который временно возглавил «Зенит» после отставки Лучано Спаллетти.

Фото: телеграм-канал «Чисто Питер»

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5 комментариев

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damondiamond
просматривает Анюкова, чтобы составить конкуренцию Марио
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Александр Александрович
Сергей Богданович на стиле
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Spartak Zenit
усиление ищет)
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Spaten
Радимов: и он мне такой: ты старый чувак из 90х!
Семак: А ты чего?
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Пользователь Имени
Проходит стажировку )
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