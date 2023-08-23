Семак посетил тренировку «Чисто Питер» Радимова
Сергей Семак пообщался с Владиславом Радимовым на тренировке «Чисто Питер».
Медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга готовится к ответному стыковому матчу за выход в групповой раунд Winline Медиалиги против NikiFilini (первая игра – 2:0).
Сегодня стало известно, что за «ЧП» в этом матче сыграют работающие в тренерском штабе Семака в «Зените» Анатолий Тимощук и Александр Анюков.
Радимов до 2022 года работал в структуре «Зенита», тренировал дубль сине-бело-голубых. В 2014-м он входил в тренерский штаб Семака, который временно возглавил «Зенит» после отставки Лучано Спаллетти.
Фото: телеграм-канал «Чисто Питер»
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Семак: А ты чего?