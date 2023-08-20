«Я не знаю слова «скилл». Навыки? Мне как тренеру неправильно кого-то выделять». Радимов о ярких игроках «Чисто Питер»

Теги Зенит Александр Анюков Владислав Радимов Анатолий Тимощук Sports.ru Winline Медиалига Чисто Питер NikiFilini Медиафутбол

Владислав Радимов узнал, что означает слово «скилл».

Медиафутбольная команда «Чисто Питер» под руководством Радимова сегодня дебютировала в Winline Медиалиге, обыграв в стыковом матче за выход в группой этап NikiFilini (2:0).

Ответная игра состоится 27 августа в Санкт-Петербурге.

– Чем отличается тренировочный процесс медийного футбола от профессионального?

– Здесь ты не будешь тренироваться профессионально. Многие в команде работают, как им тренироваться? Успевают только после работы. Там профессионально тренируются, а здесь не профессионально, вот и вся история.

– Пока не все хорошо знакомы с вашей командой. Можете кого-то выделить по скиллам? Пару ярких игроков.

– Во-первых, я не знаю слова «скилл», честно скажу. Это значит навыки? Мне как тренеру неправильно кого-то выделять. Это будет нечестно.

– Были разговоры, что Тимощук и Анюков сыграют за «Чисто Питер»…

– Вполне возможно, что они будут в заявке на второй матч. Насколько активно они будут участвовать в жизни команды, зависит от их работы, – сказал главный тренер «Чисто Питер» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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