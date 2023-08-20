«Я не знаю слова «скилл». Навыки? Мне как тренеру неправильно кого-то выделять». Радимов о ярких игроках «Чисто Питер»

Владислав Радимов узнал, что означает слово «скилл».

Медиафутбольная команда «Чисто Питер» под руководством Радимова сегодня дебютировала в Winline Медиалиге, обыграв в стыковом матче за выход в группой этап NikiFilini (2:0).

Ответная игра состоится 27 августа в Санкт-Петербурге.

– Чем отличается тренировочный процесс медийного футбола от профессионального?

– Здесь ты не будешь тренироваться профессионально. Многие в команде работают, как им тренироваться? Успевают только после работы. Там профессионально тренируются, а здесь не профессионально, вот и вся история.

– Пока не все хорошо знакомы с вашей командой. Можете кого-то выделить по скиллам? Пару ярких игроков.

– Во-первых, я не знаю слова «скилл», честно скажу. Это значит навыки? Мне как тренеру неправильно кого-то выделять. Это будет нечестно.

– Были разговоры, что и сыграют за « »…

– Вполне возможно, что они будут в заявке на второй матч. Насколько активно они будут участвовать в жизни команды, зависит от их работы, – сказал главный тренер «Чисто Питер» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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