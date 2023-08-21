«Было бы странно, если бы сказал: «Ого, 10 тысяч на матче». «Амкал» – 2Drots в полуфинале Медиалиги больше собрал». Хавбек «Чисто Питера» Форзарезор о матче «Спартак» – «Зенит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Амкал Fan ID 2Drots Winline Медиалига Форзарезор Чисто Питер Медиафутбол

Артемий Плетнев поделился эмоциями от похода на матч «Спартак» – «Зенит».

«Пришел на «Спартак» – «Зенит», потому что это матч тура. Нашли с батей два билета, решили сходить как в старые добрые времена. Он же меня на «Петровский» водил. Отец уже на стадионе, а я опоздал, поэтому в очередь не попал.

Рад, что 33 тысячи на трибунах. Чем больше народу, тем лучше. Fan ID я просто пошел и оформил, мне вообще наплевать было.

Было бы странно, если бы сказал: «Ого, 10 тысяч на матче «Спартак» – «Зенит»! Вау!» Мы в Казани [на матче «Амкал»2Drots в полуфинале третьего сезона Медиалиги] больше собирали», – рассказал хавбек «Чисто Питера» в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга, участник стыковых матчей за попадание в четвертый сезон Winline Медиалиги.

Главный тренер команды – Владислав Радимов

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6 комментариев

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Stas Politik
Чем больше посещаемость на этом цирке, тем больше вопросов и сомнений у меня возникает в способности адекватно и здраво мыслить у окружающих людей.
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+13
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svft
долго нам тут будут этот амкал продвигать?
+7
0
+7
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a.k.a. DRAGON0928
Чел, товарники наших клубов без fan id 30К собирают, ты о чем?
+2
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+2
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Давид Agabekyan
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Чел, товарники наших клубов без fan id 30К собирают, ты о чем?
Так новость и его слова вообще противоречат. Он говорит, что 10к для Спартак и Зенит это не уровень, так как даже МФЛ столько собирает, а в заголовке как будто наоборот
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Давид Agabekyan
Так новость и его слова вообще противоречат. Он говорит, что 10к для Спартак и Зенит это не уровень, так как даже МФЛ столько собирает, а в заголовке как будто наоборот
Ну я тоже логику не понял. Но я к тому,что медиа-футболу с нашими топ-клубами не потягаться
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Давид Agabekyan
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ну я тоже логику не понял. Но я к тому,что медиа-футболу с нашими топ-клубами не потягаться
Ну так в цитате тоже самое сказано. Просто авторы спортса решили сделать заголовок более провокационным, чтобы был актив. Типичный спортс
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