«Было бы странно, если бы сказал: «Ого, 10 тысяч на матче». «Амкал» – 2Drots в полуфинале Медиалиги больше собрал». Хавбек «Чисто Питера» Форзарезор о матче «Спартак» – «Зенит»

Артемий Плетнев поделился эмоциями от похода на матч «Спартак» – «Зенит».

«Пришел на «Спартак» – «Зенит», потому что это матч тура. Нашли с батей два билета, решили сходить как в старые добрые времена. Он же меня на «Петровский» водил. Отец уже на стадионе, а я опоздал, поэтому в очередь не попал.

Рад, что 33 тысячи на трибунах. Чем больше народу, тем лучше. Fan ID я просто пошел и оформил, мне вообще наплевать было.

Было бы странно, если бы сказал: «Ого, 10 тысяч на матче «Спартак» – «Зенит»! Вау!» Мы в Казани [на матче «Амкал» – 2Drots в полуфинале третьего сезона Медиалиги] больше собирали», – рассказал хавбек «Чисто Питера» в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга, участник стыковых матчей за попадание в четвертый сезон Winline Медиалиги.

Главный тренер команды – Владислав Радимов.

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