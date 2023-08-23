Мусагалиев о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Начал смотреть и выключил, неинтересно. Много мата. Нужно уважать язык, зрителей»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Спорт-Экспресс брань Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамату Мусагалиеву не понравилось шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

 – Как вам шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»?

– Начал смотреть и выключил. Неинтересно.

– Многие говорят, что там слишком много мата...

– Абсолютно верно! Много мата. Я не против такого формата, но когда матом прям разговаривают, не считаю это уместным. Нужно уважать язык, зрителей. Все, что там произносят, не очень красиво. Ребята подумали, что это и есть тот контент, который будет сейчас набирать обороты.

По сути, Слуцкий объяснял, что они не идут в медиафутбол именно из-за этой грязи, провокаций. А в итоге сконцентрировали на этом свое же шоу. В общем, так нельзя, я считаю, – сказал комик и президент ФК «10».

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23 комментария

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lovkac
Помнится Слуцкий кичился что как раз Азамат похвалил их шоу и вообще чуть ли не дружбаном его называл, ну ну)
+16
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SRvR
В целом понятно для какого контингента снимают такой контент, адекватные люди такую дичь смотреть просто не смогут, не выдержат кринжа
+16
-3
+13
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Chuha-Motibg
Слуцкий как тренер продолжался больше чем комик.
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SRvR
Ответ Александр Александрович
Как бы вкратце описал этот контингент ? Я что-то не представляю кто эти люди готовые смотреть эту мерзость
Примерно такого же интеллектуального развития как и сам Дзюба, кому шутки про письки и жопы кажутся самыми смешными
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Groznyi2024
Зачем это на спортсе?
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Ivas715
Ответ Groznyi2024
Зачем это на спортсе?
Азамат публичная личность, который высказал мнение о шоу Дзюбы (действующий футболист!), и Слуцкий (тренер, который непонятно вернется к работе или нет).
Чем эта новость менее спортивная, чем засос испанской футболистки?
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Дмитрий
Ответ Hong Kil
Ну так смотри казахТВ. Надоели эти гастеры с претензиями.
Он гражданин России, родился в России, а ты очень ##### россиянин. (угол больше 90 и меньше 180 градусов)
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Three Days Grace
В принципе, шоу Азамата на том же уровне
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Рашпель793
То ли дело, когда Азамат ходит на ЧБД, вот там то юмор так юмор, с родителями можно смотреть, бгг.
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Lyrastars
То ли дело когда Азамат ходит на круглые столы по своей медиалиге. Он там матерится в эфире похлеще.
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Александр Александрович
Ответ SRvR
В целом понятно для какого контингента снимают такой контент, адекватные люди такую дичь смотреть просто не смогут, не выдержат кринжа
Как бы вкратце описал этот контингент ? Я что-то не представляю кто эти люди готовые смотреть эту мерзость
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Злобный Конь
Ответ Дмитрий
Он гражданин России, родился в России, а ты очень ##### россиянин. (угол больше 90 и меньше 180 градусов)
Это же типичный петербуржец, сторонник СВО и борцун с украинским национализмом.
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