Роман Адамов о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Хорошо отношусь к юмору, но это безобразие, ниже пояса. Если позовут – откажусь, не приемлю такое»

Теги Локомотив Артем Дзюба Роман Адамов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Роман Адамов раскритиковал шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

– Дружба Слуцкого и Дзюбы сейчас транслируется на весь интернет. У вас же со Слуцким в свое время были такие же близкие отношения.

– Мы до сих пор общаемся и дружим, но формат общения у нас кардинально другой. В отношении Слуцкого я не могу себе позволить говорить те вещи, которые говорит Артем. Я не приемлю такое.

Формат их шоу мне тоже не нравится. Я очень хорошо отношусь к юмору, могу смеяться над собой. Но то, что происходит у них на шоу – безобразие. Если позовут – откажусь.

Слуцкий в своем новом амплуа делает много интересных вещей – интервью с тренерами, разбор матчей. Но шоу с Дзюбой – ниже пояса, – сказал бывший игрок сборной России.

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15 комментариев

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Alex1104
Адамов оказывается очень даже адекватен.
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БолельщикСоСтажем
Мужик настоящий
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Этот Райола хочет денег
Два сбитых летчика пытаются юморить в стиле камеди. Смотрится жалко, неубедительно, даже мерзко. Ладно Дзюба, там изначально все с ним было понятно, но Слуцкий было время адекватный был
+7
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Тиджани Бабангида
Это не юмор - это пошлость
+3
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St.7
Вообще смысл передачи неопределенный.Больше похоже на разговоры дядек перед подъездом
+1
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H23
Ответ Этот Райола хочет денег
Два сбитых летчика пытаются юморить в стиле камеди. Смотрится жалко, неубедительно, даже мерзко. Ладно Дзюба, там изначально все с ним было понятно, но Слуцкий было время адекватный был
У всех Слуцкеров, это довольно типичный путь у них -- от вежливого юноши-джюса со скрипочкой до патентованного злобного хама без тормозов в более зрелом возрасте.
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Владимир Владимирович
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Во как. А ведь Слуцкий даже на был на свадьбе Адамова. Пел и танцевал.))
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Дядя Деда
спортс, вы в начале текста пишите кто и откуда этот человек. а то приходится до конца читать текст )))
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Bobby Shmonka
Ответ Этот Райола хочет денег
Два сбитых летчика пытаются юморить в стиле камеди. Смотрится жалко, неубедительно, даже мерзко. Ладно Дзюба, там изначально все с ним было понятно, но Слуцкий было время адекватный был
Слуцкий в этом шоу максимально жалок,совсем скатился бегемот.
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Каратель88
Ответ Этот Райола хочет денег
Два сбитых летчика пытаются юморить в стиле камеди. Смотрится жалко, неубедительно, даже мерзко. Ладно Дзюба, там изначально все с ним было понятно, но Слуцкий было время адекватный был
Терпеть не могу рукаку,но люди делают,то что по кайфу,многим нравится,зарабатывают деньги ,что в этом плохого ?))На вкус на цвет все фломастеры разные
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An Kr
Ответ Этот Райола хочет денег
Два сбитых летчика пытаются юморить в стиле камеди. Смотрится жалко, неубедительно, даже мерзко. Ладно Дзюба, там изначально все с ним было понятно, но Слуцкий было время адекватный был
При этом все кто приходит говорят, что так в раздевалке и происходит. А шоу задумывалось именно показать общение в раздевалке, все подколки и т.д.
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