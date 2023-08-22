Роман Адамов о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Хорошо отношусь к юмору, но это безобразие, ниже пояса. Если позовут – откажусь, не приемлю такое»

Роман Адамов раскритиковал шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

– Дружба Слуцкого и Дзюбы сейчас транслируется на весь интернет. У вас же со Слуцким в свое время были такие же близкие отношения.

– Мы до сих пор общаемся и дружим, но формат общения у нас кардинально другой. В отношении Слуцкого я не могу себе позволить говорить те вещи, которые говорит Артем. Я не приемлю такое.

Формат их шоу мне тоже не нравится. Я очень хорошо отношусь к юмору, могу смеяться над собой. Но то, что происходит у них на шоу – безобразие. Если позовут – откажусь.

в своем новом амплуа делает много интересных вещей – интервью с тренерами, разбор матчей. Но шоу с Дзюбой – ниже пояса, – сказал бывший игрок сборной России.

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