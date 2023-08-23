Калешин о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Не хочу никого осуждать, но это не про футбол. Оно не несет ничего позитивного»
Евгений Калешин подверг критике шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.
Главный тренер «Акрона» ответил на вопрос, готов ли он стать гостем YouTube-шоу о футболе «Ну, так нельзя».
В апреле Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий стали ведущими шоу. Оно подвергалось критике за частое использование нецензурной лексики в выпусках.
«Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол.
И ничего позитивного оно не несет», – сказал Калешин.
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