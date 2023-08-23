Калешин о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Не хочу никого осуждать, но это не про футбол. Оно не несет ничего позитивного»

Теги Локомотив Артем Дзюба Евгений Калешин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига интернет YouTube Акрон Футбол

Евгений Калешин подверг критике шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

Главный тренер «Акрона» ответил на вопрос, готов ли он стать гостем YouTube-шоу о футболе «Ну, так нельзя».

В апреле Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий стали ведущими шоу. Оно подвергалось критике за частое использование нецензурной лексики в выпусках.

«Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол.

И ничего позитивного оно не несет», – сказал Калешин

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4 комментария

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Артем Гладских
согласен, с ним.
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Собиратель хаоса
Вспоминается Задорнов: Это - невозможно смотреть! А потом полтора часа в деталях рассказывает, что именно невозможно смотреть.
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Очки Дани Алвеса
Сколько же всё-таки шума они подняли просто серией из 5-10 роликов.
Вот прав был ЛВС про то, что, если их убрать из российского футбольного инфополя, оно обеднеет чуть ли не на 3/4 кликабельности.
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bestvideox
Во времена современного интернета хайп делает популярность и деньги.
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