Калешин о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Не хочу никого осуждать, но это не про футбол. Оно не несет ничего позитивного»

Евгений Калешин подверг критике шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

Главный тренер « » ответил на вопрос, готов ли он стать гостем YouTube-шоу о футболе «Ну, так нельзя».

В апреле и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий стали ведущими шоу. Оно подвергалось критике за частое использование нецензурной лексики в выпусках.

«Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол.

И ничего позитивного оно не несет», – сказал .

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