«Слуцкий позиционирует себя клоуном – волосы дыбом от того, что он делает. С матом перебор, желания посмотреть не возникло». Попов о шоу тренера с Дзюбой
Алексей Попов раскритиковал шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.
– Конечно, я не смотрю шоу Слуцкого и Дзюбы. Мне неинтересны клоунада и мат в эфире.
Судя по тем минимальным отрывкам, что я видел, с матом там перебор. И у меня не возникло желания посмотреть передачу полностью.
– Может ли действующий футболист позволить себе участвовать в таком шоу?
– Здесь больше вопрос к руководству «Локомотива». Раз они не запрещают, Дзюба спокойно себя чувствует.
Он у нас независимый человек, обеспеченный, может позволить себе все, что угодно до тех пор, пока клуб не скажет «стоп».
– Футбольная карьера Слуцкого закончена после его выступлений в подобных шоу? Рискнет ли какой-то клуб его взять?
– Слушайте, у нас клубы рискуют и берут Черчесовых, Рахимовых, Евсеевых – и все нормально.
Почему клуб, который захочет Слуцкого, не возьмет его? Там будут смотреть на его профессиональные, а не человеческие качества. На человеческие качества у нас не смотрит ни один функционер, потому что у него самого их нет.
– У вас есть вопросы к человеческим качествам Слуцкого?
– Вопросы только к его позиционированию себя как клоуна. Мне многие говорят, зачем ты высказываешься, зачем все это делаешь, но от того, что делает Слуцкий, у меня вообще волосы дыбом встают, – сказал бывший игрок «Амкара».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Интерес к футболу сильно упал.
Вот и приходится клипать "сисько-писечное" шоу на футбольном канале.
Это новая нормальность. Добро пожаловать в параллельную вселенную ; )
так вот, шоу Слуцкого даже футболист не смотрит...
Не надо оваций! Тренера из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в клоуны.