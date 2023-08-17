«Слуцкий позиционирует себя клоуном – волосы дыбом от того, что он делает. С матом перебор, желания посмотреть не возникло». Попов о шоу тренера с Дзюбой

Алексей Попов раскритиковал шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

– Конечно, я не смотрю шоу Слуцкого и . Мне неинтересны клоунада и мат в эфире.

Судя по тем минимальным отрывкам, что я видел, с матом там перебор. И у меня не возникло желания посмотреть передачу полностью.

– Может ли действующий футболист позволить себе участвовать в таком шоу?

– Здесь больше вопрос к руководству « ». Раз они не запрещают, Дзюба спокойно себя чувствует.

Он у нас независимый человек, обеспеченный, может позволить себе все, что угодно до тех пор, пока клуб не скажет «стоп».

– Футбольная карьера Слуцкого закончена после его выступлений в подобных шоу? Рискнет ли какой-то клуб его взять?

– Слушайте, у нас клубы рискуют и берут Черчесовых, Рахимовых, Евсеевых – и все нормально.

Почему клуб, который захочет Слуцкого, не возьмет его? Там будут смотреть на его профессиональные, а не человеческие качества. На человеческие качества у нас не смотрит ни один функционер, потому что у него самого их нет.

– У вас есть вопросы к человеческим качествам Слуцкого?

– Вопросы только к его позиционированию себя как клоуна. Мне многие говорят, зачем ты высказываешься, зачем все это делаешь, но от того, что делает , у меня вообще волосы дыбом встают, – сказал бывший игрок «Амкара».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?