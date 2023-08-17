«Слуцкий позиционирует себя клоуном – волосы дыбом от того, что он делает. С матом перебор, желания посмотреть не возникло». Попов о шоу тренера с Дзюбой

Теги Локомотив Артем Дзюба Алексей Попов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Алексей Попов раскритиковал шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

– Конечно, я не смотрю шоу Слуцкого и Дзюбы. Мне неинтересны клоунада и мат в эфире.

Судя по тем минимальным отрывкам, что я видел, с матом там перебор. И у меня не возникло желания посмотреть передачу полностью.

– Может ли действующий футболист позволить себе участвовать в таком шоу?

– Здесь больше вопрос к руководству «Локомотива». Раз они не запрещают, Дзюба спокойно себя чувствует.

Он у нас независимый человек, обеспеченный, может позволить себе все, что угодно до тех пор, пока клуб не скажет «стоп».

– Футбольная карьера Слуцкого закончена после его выступлений в подобных шоу? Рискнет ли какой-то клуб его взять?

– Слушайте, у нас клубы рискуют и берут Черчесовых, Рахимовых, Евсеевых – и все нормально.

Почему клуб, который захочет Слуцкого, не возьмет его? Там будут смотреть на его профессиональные, а не человеческие качества. На человеческие качества у нас не смотрит ни один функционер, потому что у него самого их нет.

– У вас есть вопросы к человеческим качествам Слуцкого?

– Вопросы только к его позиционированию себя как клоуна. Мне многие говорят, зачем ты высказываешься, зачем все это делаешь, но от того, что делает Слуцкий, у меня вообще волосы дыбом встают, – сказал бывший игрок «Амкара».

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22 комментария

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iPatrick
Чисто футбольные ролики на канале "Коммент-шоу" набирают около 50к просмотров. Очень, сильно, мега меньше чем ДО...
Интерес к футболу сильно упал.
Вот и приходится клипать "сисько-писечное" шоу на футбольном канале.
Это новая нормальность. Добро пожаловать в параллельную вселенную ; )
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.ru
было у отца три сына... двое умных, один футболист
так вот, шоу Слуцкого даже футболист не смотрит...
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Александр Александрович
Убожество одним словом . Вряд ли подобное найдет своего зрителя
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charly_54
А с Черчесовым то что не так?
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Cruel Snake
Слуцкий

Не надо оваций! Тренера из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в клоуны.
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Kubinec_
а я смотрю все такие нежные стали )
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Вадим Сидоров
Слуцкий: "Ну и комменти свою Ф-1, не лезь в футбол"
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FLOSS Cloud
А кто это? Родственник Олега Попова?
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Максат Тобыш
Был такой футболист сб россии в чм94, попов, не он ли?
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Кирилл.С-Пб
Как по мне, так лучше Слуцкий чем хрентв
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Дядя Дрон
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Чехол Дзюбы
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Антимосковский
Ответ rigobersong
Слуцкий просто успешный человек, а у нас таких не любят, в любой роли добивается успеха:) Последний тренер кто выводил российский клуб в 1/4 ЛЧ, пробовал себя в других чемпионатах, хороший шоумен и фармит деньги занимаясь тем, что ему нравится:) Да как тренер он был посредственным, но тот же Карпенс еще хуже, тут речь не об этом:)) И конечно у бездарей будет подгорать от такого:)
черный пиар путем кривляний на публике не тождественен успеху, учитывая, что ты даже сам признал, что «как тренер он был посредственен», не вижу хоть одной причины говорить, что Попов не прав, клоун он и есть клоун (в негативном смысле этого слова), сколько бы ему ни платили. а платят, думаю, за такое не больше, чем за успешную тренерскую деятельность.
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rigobersong
Ответ Антимосковский
черный пиар путем кривляний на публике не тождественен успеху, учитывая, что ты даже сам признал, что «как тренер он был посредственен», не вижу хоть одной причины говорить, что Попов не прав, клоун он и есть клоун (в негативном смысле этого слова), сколько бы ему ни платили. а платят, думаю, за такое не больше, чем за успешную тренерскую деятельность.
Просто какой-то негатив откровенный к нему, он же ничего плохого не делает, а живет в свое удовольствие, непонятен хейт в его адрес:) Просто люди привыкли жить без эмоций вроде Карпина, где все черное и белое, а Слуцкий показывает, что можно жить как хочешь, можно быть тренером, шоуменом кем угодно, все зависит от тебя:) При этом у него нет короны на голове, со всеми людьми общается на равных:)
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Ivas715
Ответ Александр Александрович
Убожество одним словом . Вряд ли подобное найдет своего зрителя
Спешу расстроить, но находит. Также в свое время про всех этих джараховых и биг раш боссов писали. Или этот таксист лысый с ТНТ. Все в итоге нашли своего зрителя, хайпанули и заработали денег, пока можно было. Также и сейчас со Слуцким и Дзюбой.
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