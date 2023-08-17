Мостовой о Слуцком: «Как был никем для меня, так и останется»

Александр Мостовой прокомментировал скандальные высказывания Леонида Слуцкого.

Ранее Слуцкий назвал журналиста «РБ Спорт», вступившего в конфликт с Артемом Дзюбой, «19-летним дебилом». Позднее экс-тренер клубов Мир РПЛ заявил, что не сожалеет о своих словах.

«Про Слуцкого я всегда много говорил, сейчас это не имеет смысла. Для меня с ним все было понятно.

Для вас Слуцкий – заслуженный тренер, а для меня как он был никто, так и останется. Это все зависит от культуры», – сказал Мостовой.

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

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