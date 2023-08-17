Мостовой о Слуцком: «Как был никем для меня, так и останется»
Александр Мостовой прокомментировал скандальные высказывания Леонида Слуцкого.
Ранее Слуцкий назвал журналиста «РБ Спорт», вступившего в конфликт с Артемом Дзюбой, «19-летним дебилом». Позднее экс-тренер клубов Мир РПЛ заявил, что не сожалеет о своих словах.
«Про Слуцкого я всегда много говорил, сейчас это не имеет смысла. Для меня с ним все было понятно.
Для вас Слуцкий – заслуженный тренер, а для меня как он был никто, так и останется. Это все зависит от культуры», – сказал Мостовой.
«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Они подставляют Моста.
Грубо говоря - они задают ему вопрос: Слуцкий считает вас сумасшедшим! Прокомментируйте?!
Мост говорит от души, что думает.
А потом в новости вопрос (контекст) исчезает, а комментарий гневный остаётся.
Сам Мост это не отслеживает. Он же царь.
Иногда его вообще не понять.
Это все зависит от культуры», – сказал Мостовой.
что то не говорит о высокой культуре Мостового