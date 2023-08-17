Мостовой о Слуцком: «Как был никем для меня, так и останется»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой прокомментировал скандальные высказывания Леонида Слуцкого.

Ранее Слуцкий назвал журналиста «РБ Спорт», вступившего в конфликт с Артемом Дзюбой, «19-летним дебилом». Позднее экс-тренер клубов Мир РПЛ заявил, что не сожалеет о своих словах.

«Про Слуцкого я всегда много говорил, сейчас это не имеет смысла. Для меня с ним все было понятно.

Для вас Слуцкий – заслуженный тренер, а для меня как он был никто, так и останется. Это все зависит от культуры», – сказал Мостовой.

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

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57 комментариев

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В поисках смысла
Опять нажрался как свинья
+35
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vzi
Ответ Злой Руся
Кто этот извращенец , что берет интервью у Моста ?
Это делают журналисты-провокаторы.
Они подставляют Моста.
Грубо говоря - они задают ему вопрос: Слуцкий считает вас сумасшедшим! Прокомментируйте?!
Мост говорит от души, что думает.
А потом в новости вопрос (контекст) исчезает, а комментарий гневный остаётся.
Сам Мост это не отслеживает. Он же царь.
+23
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+22
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Плеймейкер87
"Не чеканил - не физрук" (с) Мостовой
+26
-5
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Максим 1986
Ответ Злой Руся
Кто этот извращенец , что берет интервью у Моста ?
Никто. Это сам Мост записывает голосовые и присылает их в редакцию.
+13
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Злой Руся
Кто этот извращенец , что берет интервью у Моста ?
+15
-4
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4ndzhkv
Остановите эту немытую 6ашку
+11
-5
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brace
"Это все зависит от культуры" ))
Иногда его вообще не понять.
+3
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charly_54
Царь и никто! Похоже на название песни короля и шута
+2
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Клирик
Мостовой и культура! Уже смешно))
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.ru
будущий тренер о бывшем... он никто
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red hikkikomori
Не думал что скажу это , но Мостовой прав
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OldRedWhite
Ответ Lunatic Insane
о, мост увидел кучу навоза и с разбегу туда впрыгнул
Куча прыгнула в кучу до кучи !
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c. carter
Слуцкий переоценен как тренер
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MUbot
я не берусь судить эти петушиные разборки , но
Это все зависит от культуры», – сказал Мостовой.
что то не говорит о высокой культуре Мостового
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Melnikov1968
Оба достали. Один постоянно ноет, второй возомнил себя таким интеллектуалом,что дальше некуда. А по факту оба едут с ярмарки.
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Spaten
Петракова Слуцкий подсидел в «Москве», тот ещё тип
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Чеканить не умеешь - значит звать тебя Никто...
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Матвей Суицидин
Ответ Злой Руся
Кто этот извращенец , что берет интервью у Моста ?
Бородин, наверное)
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Jovid Mirzoev
Че-то царь не любит хрюшку...
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Александр Скворцов
Слуцкий хороший талантливый человек. Зря Мост так!
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Vedved
Ответ vabasheev
Ну и где этот заслуженный проявил себя без Гинера :)?
А при чем тут Гинер?🤦🏻‍♂️
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ЧакЧак
эх , нам царям молоко надо давать за вредность....!
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Makhasamatman Buch
Ну что, пока вспомнить про "жабу и гадюку"
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alexis2020
Люди хотят, чтоб Мостовой заткнулся, но в большинстве случаев Санёк лишь отвечает на вопросы журналистов :) золотая жила для них конечно, столько контента приносит
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Alexandrius
Верю, Царь будет рано или поздно тренером сборной, он ничем не хуже того же Карпина или Черчесова, а по характеру и общению с прессой - это пригодиться, за словом в карман не полезет, и лизоблюдничать не будет. И сборная при нем, не удивлюсь, если действительно что-то стоящее выиграет все-таки!
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