«Чего вы теряете? Где раскрепощенность? Вы – чемпионы Медиалиги. Играйте соответственно рангу!» Кушанашвили о поражении «Родины Медиа» в 1/256 Кубка России

Отар Кушанашвили высказался о поражении «Родины Медиа» в матче с вологодским «Динамо».

«В начале длинного сезона получили оплеуху. Это будет хорошим уроком. В конце концов ты выходишь, ничего не теряя, – это большой футбол.

Какие-то растерянные, чего вы теряете? Что такое? Где раскрепощенность? Иди в атаку, наш вратарь Швагирев за матч прыгал больше, чем братья Запашные за карьеру.

Команду соперника надо поздравить, я не понимаю, почему все культяпки убирают. 0:3 – подойди и поздравь, они победили.

Вы – чемпионы Медиалиги. Играйте соответственно рангу!» – сказал медиадиректор «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Ангелине Карпенко.

«Родина Медиа» – единственный медиафутбольный клуб, вылетевший в первом раунде Пути регионов.

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER