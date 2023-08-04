«Чего вы теряете? Где раскрепощенность? Вы – чемпионы Медиалиги. Играйте соответственно рангу!» Кушанашвили о поражении «Родины Медиа» в 1/256 Кубка России

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Отар Кушанашвили Динамо Вологда Максим Швагирев Родина Медиа Медиафутбол

Отар Кушанашвили высказался о поражении «Родины Медиа» в матче с вологодским «Динамо».

«В начале длинного сезона получили оплеуху. Это будет хорошим уроком. В конце концов ты выходишь, ничего не теряя, – это большой футбол.

Какие-то растерянные, чего вы теряете? Что такое? Где раскрепощенность? Иди в атаку, наш вратарь Швагирев за матч прыгал больше, чем братья Запашные за карьеру.

Команду соперника надо поздравить, я не понимаю, почему все культяпки убирают. 0:3 – подойди и поздравь, они победили.

Вы – чемпионы Медиалиги. Играйте соответственно рангу!» – сказал медиадиректор «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Ангелине Карпенко.

«Родина Медиа» – единственный медиафутбольный клуб, вылетевший в первом раунде Пути регионов.

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

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6 комментариев

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Ответ Евгений Шазиев
Родина-медиа. Какое пошлое и безвкусное название. Почему не Родина-Мать или просто Медиа?
Да простят меня пользователи спортса за знание этой информации, но «Родина-медиа», так как эта команда основана на базе профессиональной команды «Родина» из ФНЛ
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В прошлом сезоне воспринимался выход, как чудо. А теперь попробуй вылети на первой стадии кубка 😂
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Родина-медиа. Какое пошлое и безвкусное название. Почему не Родина-Мать или просто Медиа?
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Вы чемпионы двора, играйте соответственно рангу!
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Отари🔥
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Егор Годин
Да простят меня пользователи спортса за знание этой информации, но «Родина-медиа», так как эта команда основана на базе профессиональной команды «Родина» из ФНЛ
А слово медиа зачем? Это как Левитана назвать Левитан Фёлькишер Беобахтер.
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