«Не переживал за 2Drots, был уверен, что первые стадии на аккуратном пройдут». Коршунов о «Динамо» Санкт-Петербург и 2Drots в Кубке России

Иван Коршунов высказался о победах «Динамо» Санкт-Петербург и 2Drots в Фонбет Кубке России.

«Следил ли за ребятами? Да, смотрел в прямом эфире матч пацанов из 2D, находясь на фанатском секторе болельщиков «Динамо» Санкт-Петербург. Не переживал, был уверен, что первые стадии пройдут на аккуратном.

Считал ли, в каком раунде можем пересечься? Да, смотрел. Вроде бы мы только в финальных матчах сможем встретиться.

Хотел ли бы сыграть против «дротов»? Да, было бы интересно сыграть против них. Но если бы я забил, то точно не праздновал.

Какой результат буду считать успешным для «Динамо» Санкт-Петербург в Кубке? Минимум – выйти в полуфинал. Максимум – выиграть Кубок России!», – рассказал хавбек «Динамо» Санкт-Петербург в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Коршунов является участником 2Drots. Он играл за команду во всех трех сезонах Winline Медиалиги.

2Drots обыграли «Сахалин» (2:0) в матче первого раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России и вышли в следующую стадию турнира, где сыграют с «Муромом».

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

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