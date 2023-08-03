«Они представляли наше комьюнити и опозорились». Капитан «Амкала» Сибскана о вылете «Родины Медиа» из Кубка России

Сибскана высказался о поражении «Родины Медиа» в матче против вологодского «Динамо».

«Почему чемпион МФЛ не смог пройти дальше? Проблема в том, что «Родина» – это не медийный клуб на данный момент. Но так вышло, что они представляли наше комьюнити и опозорились.

Причем речь не про результат даже, а про пустые трибуны, отсутствие ярких эмоций и хоть какую-то медийность. Унылые #### [лица], страдающие на поле. Видимо, им пора во Вторую лигу», – сказал капитан «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

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