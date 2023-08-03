«Они представляли наше комьюнити и опозорились». Капитан «Амкала» Сибскана о вылете «Родины Медиа» из Кубка России

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Динамо Вологда Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Сибскана высказался о поражении «Родины Медиа» в матче против вологодского «Динамо».

«Почему чемпион МФЛ не смог пройти дальше? Проблема в том, что «Родина» – это не медийный клуб на данный момент. Но так вышло, что они представляли наше комьюнити и опозорились.

Причем речь не про результат даже, а про пустые трибуны, отсутствие ярких эмоций и хоть какую-то медийность. Унылые #### [лица], страдающие на поле. Видимо, им пора во Вторую лигу», – сказал капитан «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

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4 комментария

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Обкомьюнились одним словом.
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«Хватит это терпеть»
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Так должно быть со всеми медиакомандами.Ибо это выкидыш общества и якобы спортивная индустирия
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Когда Сибскана сможет прокомментировать хотя бы одно событие без мата, медийный клуб выиграет кубок России
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